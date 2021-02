Eis: werkstraf voor stalkende psychiater die nieuwe liefde van ex te lijf gaat

Tegen een 66-jarige psychiater uit Eelde heeft het Openbaar Ministerie 200 uur werkstraf geëist. De man viel de nieuwe vriend van zijn ex-vriendin in juli 2019 aan met een priem en mishandelde ook haar, nadat hij haar eerst twee maanden had gestalkt. Hij was gefrustreerd, omdat ze hun relatie had beëindigd.

De psychiater noemde zijn eigen gedrag in de rechtszaal buitengewoon verwerpelijk en bood zijn excuses aan. Omdat hij de relatiebreuk met zijn ex nog steeds niet helemaal heeft verwerkt hij is in therapie - eiste de officier van justitie ook een contactverbod en een straatverbod tegen de man.

'Over de schutting'

'Ik voelde me na twaalf jaar over de schutting gekieperd. Zo van: zoek het maar uit', vertelde de man uit Eelde in de rechtszaal in Assen. Eind mei 2019 biechtte zijn ex-vriendin op dat ze aan het daten was met een andere man en maakte ze hun relatie uit. Niet veel later kwam de man erachter dat ze al een half jaar een ander had.

In zijn zoektocht naar antwoorden, stuurde hij de vrouw in de twee maanden na de relatiebreuk bijna honderd e-mails en vele appjes, waarin hij bleef vragen waarom het zo gelopen was, maar ook zijn woedde uitte. Hij wilde weten wie de nieuwe liefde van zijn ex was, maar dat wilde ze niet zeggen. 'Ik voelde me verraden en in de steek gelaten', legde uit.

'Door het raam gluren'

Op de avond van 29 juli fietste de psychiater op weg naar zijn huis langs het huis van het slachtoffer in Paterswolde en zag hij een auto op haar oprit staan, waarvan hij dacht dat hij van haar nieuwe vriend was. Het bleef maar malen toen ik thuis was. Toen heb ik besloten er naartoe te gaan en stiekem naar binnen te gluren om hem te zien. Dat was heel dom. Ook heb ik een priem meegenomen. Dat was ook heel dom. Ik wilde een van haar autobanden leksteken.

Toen de man door het raam stond te gluren, betrapten zijn ex en haar nieuwe vriend hem. De vrouw vertelde later aan de politie dat ze haar ex-vriend met de priem in zijn hand op haar nieuwe partner zag aflopen terwijl hij riep: Ik steek je dood. Uiteindelijk liep haar vriend alleen wat snijwonden aan zijn handen en onderarmen op. De psychiater duwde zijn ex hard weg toen zij wilde ingrijpen. De vrouw viel daardoor met haar hoofd op de grond.

'Bang en boos'

De man uit Eelde werd later thuis opgepakt en zat een paar dagen vast. In de rechtszaal vertelden de slachtoffers hoeveel impact zijn actie heeft gehad. Ze zijn nog steeds bang voor hem. Ik ben ook boos over wat hij mijn vriendin heeft aangedaan en wat hij mij wilde aandoen, wetend dat hij psychiater is, die mensen behandelt, zei de mishandelde man.

Het OM verdacht de psychiater aanvankelijk van poging tot doodslag, maar daarvoor is volgens de officier van justitie niet genoeg bewijs. Hij gelooft dat de Eeldenaar niet met de priem naar zijn ex is gefietst om ze iets ergs aan te doen en houdt het op mishandeling. De slachtoffers hebben wat hem betreft recht op in totaal ruim 6300 euro schadevergoeding.

Uitspraak: 25 februari.