Lopend Vuur: Ik wil per post kunnen stemmen

Over een dikke maand gaan we weer naar de stembus: de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn aanstaande. Door corona zijn ze anders dan anders.

In verband met de pandemie mogen 70-plussers per brief hun stem uitbrengen. Jongere mensen met een kwetsbare gezondheid mogen dat niet. De Partij voor de Dieren noemde dat deze week in kort geding discriminatie.

In ons land zijn er 2,4 miljoen stemgerechtigden ouder dan 70 jaar. Volgens de PvdD zijn er daarnaast nog velen met onderliggende ziekten, die het RIVM als 'kwetsbaar' aanmerkt.

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft al gezegd dat het niet haalbaar is om alle kwetsbare personen per post te laten stemmen. Gemeenten hebben niet op een rij welke inwoners extra risico lopen vanwege het coronavirus. Het is volgens Ollongren niet te doen om die informatie op tijd voor de verkiezingen van 17 maart te verzamelen en te verifiëren. Voor 70+'ers was dit volgens haar wel haalbaar.

Op 19 februari doet de rechter uitspraak. En jij mag nu al een uitspraak doen.

Ons Lopend Vuur:

Praat mee

Geef je mening over ons Lopend Vuur. Dat kan via de facebookpagina van Radio Noord.

Over een dikke maand gaan we weer naar de stembus: de verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn aanstaande. Door corona... Posted by Radio Noord on Thursday, February 11, 2021

De geur van houtkachels

'Ik stoor me aan houtkachels' was donderdag ons Lopend Vuur. Van de 12.120 stemmers was 55 procent het daarmee oneens, 45 procent eens.