Damster moet twee jaar de cel in voor witwassen en wapenbezit

In juni 2018 liep er een onderzoek naar twee Assenaren, die verdacht werden van witwassen en wapenbezit. De Assenaren bezochten in die periode meerdere malen een woning in Amsterdam, die door de man uit Appingedam werd gehuurd. Tijdens het doorzoeken van de woning vonden de agenten het geld en een wapen met munitie.

Contacten met de onderwereld

De administratie van de man werd meegenomen, waaruit bleek dat hij in het bezit was van dure wagens. In de tuin van de woning van zijn ouders in Appingedam lag een telefoon verstopt. De berichten die daarop stonden wezen naar contacten met de onderwereld. De man was een tijd lang spoorloos, maar werd begin 2020 op het vliegveld in Düsseldorf aangehouden.

Verdachte 'weet van niets'

De 40-jarige had naar eigen zeggen geen wetenschap van de bundels geld in zijn gehuurde woning in Amsterdam. Ook trok hij zijn handen af van het wapen. Hij wees naar anderen, die wel eens in die woning kwamen. Dat vond de rechter niet geloofwaardig, omdat de woning uiteindelijk door de man zelf werd bewoond.

Het wapen en munitie lagen open en bloot in de slaapkamer en de geldbedragen lagen in het bureau en kledingkast. Op de elastiekjes van de bundels zat DNA-materiaal van de huurder.

De straf valt lager uit dan de eis. Dat heeft te maken met het verschil tussen de landelijke richtlijnen van de rechtspraak en het Openbaar Ministerie.

