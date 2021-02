FNV dreigt gemeente Groningen met rechter bij project Schakelkans

Het Harm Buiterplein in Groningen, waar de gemeentelijke sociale dienst en het UWV zitten (Foto: Jaap Elevelt/Groningen in Beeld)

De gemeente deed dat tot nu toe niet, ondanks een zogeheten Wob-verzoek. De bond dreigt nu de gemeente voor de rechter te slepen. Via het project Schakelkans kunnen uitkeringsgerechtigden bij bedrijven werken met behoud van uitkering.

Voor hun werkzaamheden via Schakelkans krijgen de uitkeringsgerechtigden twee euro per uur bovenop hun uitkering. Maar het bedrijf waar ze werken, betaalt het hogere minimumloon. Niet aan de werkenden zelf, maar aan het Bureau voor Arbeidsinschakeling, een commercieel bureau dat het project coördineert.

Dat bureau betaalt ook de gemeente die daarmee de twee euro extra uitkeert. Ook zegt de gemeente er mee te investeren in scholing van uitkeringsgerechtigden.

Werken voor vrijwilligersvergoeding

De FNV vindt dat de werkenden via Schakelkans worden onderbetaald. Ze krijgen immers niet meer dan een vrijwilligersvergoeding. 'Voor de bedrijven zelf is het een goedkope manier om arbeidskracht in te huren, want ze betalen geen werkgeverspremies en pensioenpremie, dat is arbeidsverdringing', aldus FNV-bestuurder Maureen van der Pligt. Overigens vindt de ABU, de brancheorganisatie van uitzendbureaus, het ook 'oneerlijke concurrentie.'

Gemeente laat wettelijke termijnen verlopen

De bond wil weten hoe de geldstromen lopen en wie er van profiteert. Daarvoor werd in november vorig jaar een Wob-verzoek ingediend bij de gemeente Groningen. Die zag geen kans om dat te doen binnen de daarvoor gestelde wettelijke termijn.

We weten niet wat er gebeurt met het geld. Waar blijft het? Maureen van der Pligt - FNV-bestuurder

Ook een wettelijke toegestane verlenging om aan het verzoek te voldoen, werd door de gemeente niet gehaald. Volgens de FNV heeft de gemeente niets meer van zich laten horen. Via de rechter dreigt de bond dat alsnog af te dwingen.

Niet te controleren

Van der Pligt: 'We weten niet wat er gebeurt met het geld. Waar blijft het? En wie verdient er aan? Het valt absoluut niet te controleren, ook niet door de gemeenteraad.'

Wij hebben meerdere malen telefonisch contact proberen te leggen en een terugbelverzoek gedaan, helaas zonder resultaat Corien Koetsier - Woordvoerder gemeente Groningen

Over het uitblijven van de beantwoording van het Wob-verzoek laat de gemeente weten dat ze druk bezig is geweest met de afhandeling daarvan, maar dat er nog vragen zijn aan de bond die eerst beantwoord moeten worden. Ook zou het niet gelukt zijn met de FNV in contact te komen.

Woordvoerder Corien Koetsier van de gemeente: 'Wij hebben meerdere malen telefonisch contact proberen te leggen en een terugbelverzoek gedaan, helaas zonder resultaat. Als wij contact hebben gehad met de FNV en antwoord hebben op onze vragen, kunnen wij het Wob-verzoek afronden en zorgen dat alle gevraagde info bij FNV terecht komt.'

'Geen reactie gemeente, tot tweemaal toe'

Volgens Maureen van der Pligt heeft de gemeente wel naar de bond gebeld, maar pas nadat de tweede wettelijke termijn ook was verlopen. 'We vroegen toen om de vragen via email te stellen in plaats van telefonisch. Dat deed de gemeente niet. Ook op een tweede verzoek van mij om de vragen via email te sturen, is niet gereageerd. Maar eigenlijk hadden ze de vragen veel eerder kunnen stellen, en niet pas nadat alle termijnen waren verlopen.'

'Verdienmodel over ruggen uitkeringsgerechtigden'

De FNV riep de gemeente eind september al op te stoppen met Schakelkans. Volgens de vakbond laat de gemeente mensen in de bijstand op deze manier werken onder het minimumloon.

Van der Pligt: ‘Die mensen zijn slechts goedkope arbeidskrachten in een goedkoop verdienmodel voor werkgevers, het bureau en de gemeente Groningen. Wij zullen er alles aan doen om een einde te maken aan dit verdienmodel over de ruggen van uitkeringsgerechtigden.’



Lees ook:

- FNV wil financiën baanproject voor bijstandsgerechtigden inzien

- FNV strijdt tegen Gronings plan om bijstandsgerechtigden aan het werk te helpen