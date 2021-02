Deze Dag: commissaris Maigret komt uit Delfzijl

Er bestaat zelfs een officiƫle akte van, opgemaakt door de burgemeester zelf in 1966. Er staat in dat Maigret, de politiecommissaris met pijp en bolhoed, in Delfzijl is geboren. Zijn schepper, Georges Simenon, zag het levenslicht op deze dag, 13 februari 1903.

De beroemde Belgische schrijver kreeg iets met Delfzijl, nadat hij kriskras door Europa varend op zijn kotter ‘Ostrogoth’ in 1929 schade ontdekt aan zijn motor. Het schip bereikt de werf van Roelfs aan het Damsterdiep in Delfzijl, waar het schip een reparatie kan ondergaan. Zijn bemanning, bestaande uit vrouw Tigy en koksmaatje Boule, nemen intussen de buitenkant flink onder handen.

Simenon zelf struint die dagen door Delfzijl, ‘een klein stadje, hoogstens tien, twaalf straten, geplaveid met mooie rode klinkers. Zo regelmatig als de tegels in een keuken. Lage huizen van baksten met veel licht en vrolijk gekleurd houtwerk. Het leek net speelgoed.’

De passage is te lezen in ‘Maigret in Holland’, een boek waarin Delfzijl het decor vormt. En ook een aantal boeken later speelt ‘De man die de treinen voorbij zag gaan’ tegen dezelfde achtergrond. Merkwaardig genoeg is in het boek dat Simenon schrijft terwijl zijn schip wordt gerepareerd, Delfzijl niet beschreven.

Het is wel de eerste maal dat commissaris Maigret z’n pijp stopt, bolhoed op het hoofd zet, wikt en weegt en een moord oplost. Het boek, ‘Maigret en de onbekende wreker’ zou in vijf dagen (!) zijn geschreven.

Simenon nam maximaal tien dagen voor een nieuw boek. Meer kon hij naar eigen zeggen niet opbrengen, omdat hij ‘tijdens het schrijven dag en nacht in de huid van zijn personages kroop’. Fysiek was het volgens hem niet mogelijk ‘deze inleving langer dan anderhalve week vol te houden’.

De speurneus met pijp en bolhoed speelt bij veelschrijver Simenon in 75 romans en 28 korte verhalen de hoofdrol. Verfilmd in diverse landen, waardoor ook een aantal acteurs aanwezig zijn bij de onthulling van het beeld in Delfzijl in september 1966. Onder anderen Heinz Rümann en Jan Teulings zien hoe de schrijver zelf het beeld, gemaakt door Pieter d’Hont, onthult.

Bij die gelegenheid komt de burgemeester op de proppen met een officiële akte die bevestigt dat Maigret op 45-jarige leeftijd in Delfzijl is geboren. Recent nog, in september 2019 komt de ‘Literaire Vereniging Les Amis de Georges Simenon’ die geboorte vieren in Delfzijl.

Twee zoons van de schrijver zijn daarbij aanwezig. Maigret is een Groninger en komt uit Delfzijl. Geestelijk vader Georges Simenon werd op deze dag in Luik geboren, 13 februari 1903.