Nieuwe aanwas van leden bij ijsverenigingen: 'Hier zijn we heel blij mee'

IJsbanen mogen maar een beperkt aantal mensen tegelijk toelaten op de baan. Vanwege de coronamaatregelen moet er onderling genoeg afstand kunnen worden gehouden. En dus krijgen op veel banen alleen leden toegang tot de ijsvloer.

Die restrictie zorgt ervoor dat veel mensen zich nu aanmelden, om toch hun rondjes te kunnen rijden. De ijsverenigingen gaan daar verschillend mee om.

Regiofunctie

In Paterswolde heeft de ledenadministratie het er maar druk mee, vertelt voorzitter Roelof Rossing. 'Aanmelden gaat via de site. Iedereen die zich voor middernacht aanmeldt, kan de volgende dag langskomen en dan ligt alles klaar. Je mag dan meteen de baan op.'

Selecteren op postcode doet de vereniging niet. 'Onze baan heeft echt een regiofunctie, we zien hier veel mensen uit de wijk Ter Borch in Groningen en uit Haren. We zijn vooral heel blij met de ledenaanwas.'

Van ver

Ook in Stadskanaal-Noord zien ze mensen van buiten de regio zich aanmelden. 'Gisteren hadden we een gezin uit Hoogezand en een gezin uit Sappemeer dat hier lid werd. En enkele mensen uit Pekela', vertelt penningmeester Harm-Jan Kaspers.

Hij verwacht dat het dit weekend nog wel harder gaat lopen met het aantal aanmeldingen. Kaspers: 'We hebben een 400-meter baan dus er is ruimte. Er kunnen bij ons 400 mensen tegelijk schaatsen.'

We willen huidige leden de kans bieden om te schaatsen, zij zijn ten slotte vaak al jaren lid Bert Hoogstraten - voorzitter ijsbaan Scheemda

Geen ijsbaan

Finsterwolde is niet zo groot, maar ook daar zagen ze de afgelopen dagen een flink aantal inschrijvingen. 'Zo'n 80 tot 100', schat Henk Pluim in. 'Je ziet bij ons ook veel leden die uit Blauwestad komen. Daar is geen ijsbaan, dus komen ze hier.'

Pluim ziet tot nu toe nog geen problemen. 'We hebben nog niemand teleur hoeven stellen. Iedereen is hier dus ook welkom als lid.'

Ledenstop

De ijsvereniging van Garrelsweer besloot donderdag om een ledenstop in te voeren. 'We zaten toen al op zo'n 20 tot 25 aanvragen, deels uit de verre omtrek. Onze ijsbaan is echt voor het dorp. Als er geen corona was geweest, was het een ander verhaal geweest', stelt voorzitter Menno van der Meer.

Ook in Bellingwolde, bij ijsvereniging Plan Oost geldt een ledenstop. 'We hebben tussen de 200 en 250 leden. Daar kwamen de afgelopen drie dagen nog eens 100 bij. Dat is wel heel veel voor een kleine vereniging als de onze', stelt penningmeester Melvin Pott. Hij zag mensen uit Winschoten, Oude Pekela en Zuidbroek zich aanmelden. 'Ik denk niet dat zij langdurig lid blijven, maar we gaan het zien.'

Volgend jaar

'Wij nemen wel nieuwe leden aan, maar die mogen pas volgend seizoen de baan op', vertelt voorzitter Bert Hoogstraten van de ijsbaan in Scheemda. De club kreeg naar eigen zeggen tientallen aanvragen. 'Nadat men te horen kreeg dat er dan pas volgend jaar geschaatst mag worden, werd 60 tot 70 procent alsnog lid', aldus Hoogstraten.

De vereniging besloot hiertoe vanwege de coronamaatregelen en de beperkte ruimte. 'We hebben zo'n 350 gezinnen die lid zijn en er mogen maar honderd mensen tegelijk de baan op. We willen hen de kans bieden om te schaatsen, zij zijn ten slotte vaak al jaren lid.'

Door deze aanwas weet je weer waarvoor je al het werk doet Henk Westers - secretaris ijsbaan Ten Boer

Op postcode

De baan in Harkstede is eveneens echt voor het dorp. Daar mogen mensen wel lid worden, en ook direct schaatsen, maar alleen als ze uit de buurt komen. 'We hebben een postcodebeleid', aldus bestuurslid Johan Boonman.

'Dat is puur vanwege de coronamaatregelen. Er hebben zich tot nu toe al tientallen nieuwe leden gemeld. Gelukkig hebben we een ruime baan met aparte in- en uitgang. Het is druk, maar nog niet te druk.'

Glunderende gezichten

Op de openingsdag van de ijsbaan in Ten Boer meldden zich zestig gezinnen aan als nieuwe leden. Tot blijdschap van secretaris Henk Westers. 'Het was een neergaande trend de laatste jaren. Door deze aanwas weet je weer waarvoor je al het werk doet.'

De gezinnen komen grotendeels uit Ten Boer, uit de nieuwe wijk. 'Ik heb een aantal gesproken en gevraagd of ze ook lid blijven en ze zeiden van wel.' De opening van de ijsbaan zorgt voor een goed gevoel bij Westers. 'De glunderende gezichten van die kinderen, daar doe je het voor.'

