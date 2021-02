Warffumer moet cel in wegens ontucht met stiefdochter

Daarna hangt als waarschuwing een voorwaardelijke celstraf van tien maanden boven zijn hoofd.

Eerder werd vrijspraak geëist

De officier van justitie eiste twee weken geleden nog vrijspraak: ‘Ik zit bewijstechnisch gezien enorm met deze zaak in mijn maag. Het is een stevige aangifte: gedetailleerd en ernstig. Het is heel goed mogelijk dat het klopt, maar ik zie te weinig bewijs.’ Al eerder werd een zedenzaak tegen de Warffumer geseponeerd.

Warffumer had vaderrol overgenomen

Het slachtoffer woonde met haar moeder bij de man in Leens in de periode van 1 april tot 11 juli 2018. De man en vrouw hadden elkaar leren kennen via een datingsite. De vader van het kind was overleden.

De man zei op zitting dat hij de vaderrol had overgenomen. Dat de man niet bij zijn vriendin sliep, had onder meer te maken met zijn gesnurk, vertelde hij. Het meisje vertelde uiteindelijk haar moeder wat haar meerdere keren was overkomen.

'Ze willen hier een slaatje uit slaan'

De man zei op zitting: ‘Ze spannen samen tegen mij. Ze willen hier een slaatje uit slaan’. Dit verweer schoof de rechter opzij.

Het slachtoffer is in een studio gehoord en wat zij vertelde, was zeer gedetailleerd. Gezien haar jonge leeftijd is het haast ondenkbaar dat zij dit heeft bedacht, vond de rechter. Volgens de rechter heeft de man zich opgedrongen aan dit jonge kind, dat kwetsbaar was en in hem een vaderfiguur zag. De rechter noemde zijn gedrag ‘berekend en verwerpelijk’.