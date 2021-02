GGD: 'Aantal Groningers dat zich laat vaccineren tegen corona hoger dan gedacht'

GGD Groningen is positief verrast over de hoeveelheid mensen die zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat zegt GGD-directeur Jos Rietveld vrijdag.

Uit een eerdere GGD-peiling in december kwam volgens Rietveld naar voren dat een groot aantal Groningers niet echt stond te springen om het vaccin te halen.

Mensen met uitnodiging komen ook opdagen

'Wij zijn echt aangenaam verrast', zegt Rietveld tijdens een bijeenkomst die in het teken van vaccineren en schaatsen stond. Het pakt in de praktijk eigenlijk heel anders uit. Vanaf de eerste dag zien wij dat mensen die een uitnodiging krijgen ook komen opdagen, voor zover wij dat kunnen zien.' De eerste prik in onze provincie is op 15 januari gezet.

'The only way out'

In totaal zijn er 15.000 prikken gezet in onze provincie, daarmee is vier procent van de volwassen Groningers voorzien van een vaccin. Uiteraard zijn er ook mensen die niet komen opdagen, maar volgens Rietveld gaat dat om een percentage van 1 tot 2 procent. Tot nu toe zijn de zorgmedewerkers, en 85-plussers voorzien van een prik. Op dit moment wordt de groep 80-plussers gevaccineerd.

'Het is goed dat de bereidheid groot is. Dat help om het niveau van 70 procent groepsimmuniteit te behalen rond de zomer. Vaccineren is uiteindelijk the only way out, om het maar eens in goed Gronings te zeggen', aldus de uit de provincie Zeeland afkomstige Rietveld.

AstraZeneca-locatie in Veendam

In Veendam wordt vanaf volgende week gestart met het toedienen van het AstraZeneca-vaccin. Met dat vaccin is vrijdag voor het eerst in Nederland geprikt. Voor die prikken wordt in onze provincie een speciale locatie opgetuigd. Politiek Den Haag wil namelijk niet dat er op één locatie met twee verschillende vaccins wordt gewerkt.

De GGD in Groningen ziet dat anders, maar verzet zich daar niet tegen. 'We gaan er vanuit dat we volgende week 400 prikken AstraZeneca per dag kunnen zetten. Dat vaccin gaat naar de zorgmedewerkers', aldus Rietveld.

Britse variant

Het aantal besmettingen in onze provincie laat sinds deze week geen daling meer zien, maar een stabilisatie. De GGD vermoedt dat dit toe te schrijven is aan de opkomst van de Britse variant van het virus. Rietveld laat echter wel weten dat de verwachte grote uitbraak van die mutant niet zo groot zal zijn als men had voorspeld. De helft van de huidige besmetting betreft overigens wel de Britse variant.

Let op de regels bij het schaatsen

Komend weekend wordt er veel drukte verwacht rondom de bevroren wateren in onze provincie. Rietveld roept dan ook op om wel de coronamaatregelen in acht te nemen. Zelf was hij normaliter ook op het ijs gestapt, maar een blessure houdt dat in dit geval tegen.

