Dodelijke mishandeling Hoogkerk komt in april voor de rechter

De fatale mishandeling in Hoogkerk waarbij vorig jaar augustus restauranthouder Lazaros Kounatidis om het leven kwam, wordt in april inhoudelijk behandeld.

Dat werd vrijdag duidelijk tijdens de tweede pro-formazitting. De drie verdachten, vader en zoon Nico en Robin P. en Alex van der V. blijven tot de inhoudelijke behandeling vastzitten. De rechtbank heeft tot nu toe anderhalve dag uitgetrokken voor de behandeling, maar dat kan veranderen als de verschillende agenda's dat toelaten.

Fatale steek in nek

In de nacht van 15 op 16 augustus werd Kounatidis, eigenaar van een Grieks restaurant in Stad, doodgestoken op straat in Hoogkerk. Een messteek in zijn nek werd hem fataal. Zijn zoon had ruzie met zijn voormalige vriendengroep en werd die nacht uitgedaagd op WhatsApp.

Vader en zoon gingen op pad naar Hoogkerk om verhaal te halen. In de bak van zijn scooter had Kounatidis junior een ploertendoder.

Zeker drie mannen wachtten vader en zoon op in Hoogkerk met honkbalknuppels en messen. Wie precies wat gedaan heeft, is niet bekend. De verdachten zeggen alle drie niet gezien te hebben wat er precies gebeurd is.

Strafdossier op straat

Tijdens een eerdere niet-inhoudelijke zitting werd bekend dat het strafdossier van de drie verdachten op straat is komen te liggen. Een van hen had het gedeeld in een groepschat op WhatsApp. Dat is niet strafbaar, maar wel kwalijk. Op die manier komen namen en adressen van getuigen op straat te liggen. Wie het dossier gedeeld heeft, is niet bekend.

De zoon van het overleden slachtoffer is recent veroordeeld voor mishandeling en witwassen. Hij kwam een broer van een van de verdachten van de dood van zijn vader op straat tegen en sloeg hem van zijn scooter af. Hij kreeg een taakstraf van 100 uur.

