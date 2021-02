Veiligheidsregio over drukte op natuurijs: 'Mensen moeten ook elkaar corrigeren'

'De overheid kan dat niet allemaal corrigeren, mensen moet ook elkaar corrigeren', vindt Schuiling. Hij roept schaatsers verder op goed uit te kijken. 'Als je het ijs opgaat, kijk dan of het betrouwbaar is.'

Waarschuwing voor Paterswoldsemeer

Meerdere deskundigen hebben al laten weten dat het niet verstandig is dit weekend te schaatsen op open water, zoals het Paterswoldsemeer. Het Meerschap, de beheerder van dat meer, keek donderdagmiddag al met enige angst naar de ijsdrukte op het meer. Komend weekend zal die drukte naar verwachting groter zijn, terwijl het ijs volgens het Meerschap nog niet veilig genoeg is.

Wegen afgesloten bij grote drukte

Ook op andere plekken in de provincie worden veel schaatsliefhebbers verwacht, zoals op het Schildmeer en in Borgerswold, bij Veendam. Die verwachte drukte leidt tot de inzet van extra boa's. Mocht de drukte echt te veel worden, dan zullen de toegangswegen naar de drukke plekken worden afgezet.

'Dat hoop je natuurlijk niet, want er zijn voldoende plekken waar je op een hele veilige manier kan schaatsen', aldus Schuiling. 'Laten we ons dus met elkaar inspannen om die afsluitingen te vermijden.'

Een verkeersregelaar bij het Paterswoldsemeer leidt de drukte in goede banen (Foto: Noordernieuws)

'Schaats waar het veilig is'

Toch verwacht Schuiling dat Groningers elkaar gaan aanspreken wanneer de drukte toeneemt, maar ook als er sprake is van onveilig ijs.

'Je moet je ook bedenken dat onze spoedpoli's in het ziekenhuis het heel erg druk hebben', waarmee de bestuurder wil benadrukken dat de zorg onder druk staat en dat schaatsongelukken die druk alleen maar groter maken.

'We moeten dit weekend met elkaar de schouders eronder zetten en elkaar goed in de gaten houden. Vermijd drukke plekken en ga alleen daar schaatsen waar het veilig is. Dan kunnen we uitkijken naar een heel leuk weekend.'

Koek en zopie tóch toegestaan

De Veiligheidsregio had in eerste instantie laten weten dat er geen ruimte was voor de koek en zopie-kraampjes rondom de ijsbaan. Inmiddels mag dat wel, maar rondom het verkooppunt mogen geen bankjes staan. De kwast en rookworst kan dus wel worden gekocht, maar met in achtneming van de geldende coronaregels.

Lees ook:

- Dringend advies Meerschap Paterswolde: 'Het ijs is onveilig, ga er niet op'

- Ons winterweer liveblog

- Op deze ijsbanen kun je vandaag schaatsen