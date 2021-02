Transportbedrijf Nieboer Hoogezand maakt doorstart: 'Het gaat je niet in de koude kleren zitten'

'De afgelopen weken was een heel spannende tijd. Je ergste vijand wens je dit niet toe', zegt eigenaar Riekus Nieboer over het proces waar hij in terecht kwam met zijn bedrijf.

Nieboer is actief in transport, afvalverwerking en gladheidsbestrijding en moet het vooral hebben van grote infrastructurele projecten. Door de stikstofcrisis droogde die portefeuille steeds verder op. Corona deed daar nog een schep boven op.

'Door het onverwachts wegvallen van liquiditeit kwamen we in een zwart scenario terecht en zat er uiteindelijk niks anders op dan het faillissement aan te vragen', zegt Nieboer.

'Het doet zeer'

In afwachting van de afwikkeling van het faillissement werd er door het personeel gewoon doorgewerkt. De directie van het bedrijf deed er ondertussen alles aan om het bedrijf te behouden.

'We zijn een familiebedrijf dat in 1936 is opgericht en nu zijn we failliet gegaan. Dat doet me toch wel zeer. Het gaat je niet in de koude kleren zitten', aldus Riekus Nieboer.

Toch is Nieboer ook trots dat het is gelukt om een doorstart te maken. 'We hebben met personeel en directie onze schouders er onder gezet en hebben het voor elkaar gekregen. Nu moeten we keihard doorwerken', zegt Nieboer.

Werkgelegenheid voor tientallen mensen behouden

Het hele proces werd begeleid door Jelle Hol van het Regionaal Ondernemings Instituut (ROI) en Christian Glas van Trip Advocaten. Zij zijn vooral blij dat er werkgelegenheid behouden blijft voor tientallen mensen in de regio. 'Het bedrijf gaat in een iets afgeslankte versie verder. Het personeelsbestand blijft grotendeels in stand. Dat is heel mooi', aldus Hol.

Ondanks dat de stikstofcrisis nog aanhoudt, ziet Riekus Nieboer de toekomst met vertrouwen tegemoet. 'Door het winterse weer zijn we in ieder geval goed begonnen met de gladheidsbestrijding. Het is nu belangrijk dat grote infrastructurele projecten, zoals de zuidelijke ringweg en netwerkversterking van Tennet in de Eemshaven door blijven gaan', zegt Nieboer.

'Verdubbeling N33 moet doorgaan'

'De verdubbeling van de N33 is nog zo'n project. Dat moet ook echt doorgaan. Dat zou een mooie klus op kunnen leveren voor ons', zegt Nieboer.

