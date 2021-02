Eurovoetbal keert terug in 2022

Eurovoetbal keert in 2022 terug op de kalender. Het is negen jaar geleden dat het befaamde jeugdtoernooi gehouden werd. Een groep initiatiefnemers heeft een nieuw concept voor ogen.

Er worden twee nieuwe categorieën aan Eurovoetbal toegevoegd. Profvrouwen onder 21 jaar mogen deelnemen en er komt een toernooidag van de Bijzondere Eredivisie, de nationale G-voetbal competitie.

Esserberg beoogde locatie

De basis blijft een toernooi voor voetballers onder 18 jaar uit Nederlandse en Europese topteams. Deze categorie is volgens de organisatie het meest attractief en haalbaar.

De beoogde locatie voor de finaledag is Stadion Esserberg in Haren. Op de andere speeldagen zullen ook andere sportparken in de gemeente Groningen worden gebruikt. De gemeente staat positief tegenover de terugkeer van Eurovoetbal. Het is de bedoeling dat Eurovoetbal na de komende editie jaarlijks terugkeert op de kalender.

Vier dagen rond Hemelvaart

De editie van 2022 duurt vier dagen en is gepland rondom het Hemelvaartweekend.

Eurovoetbal keert terug dankzij de inzet van de John Schokker Foundation. Het evenement begon in 1977 als jubileumviering van drie voetbalclubs in de stad - GRC, Velocitas en Be Quick - en werd daarna ieder jaar gehouden rond Pinksteren.



Lees ook:

- Eurovoetbal keert in 2022 mogelijk terug op de kalender

- Eurovoetbal stopt vanwege gebrek aan geld (2013)