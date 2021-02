Welk van deze negen boeken wordt het Beste Groninger Boek van 2020?

De genomineerden in de categorie fictie zijn: ‘Leegland’ van Marjan Brouwers, ‘De Tussenzus’ van Vincent Kortmann, ‘Schoem of de voarende Zoltkamper’ van Ingeborg Nienhuis en ‘Canisius’ van Lammert Voos.

In de categorie non-fictie zijn er vijf genomineerden: ‘Oorlogen en oceanen’ van Erik Ader, ‘Voorland Groningen’ van Christian Ernsten, Marten Minkema en Dirk-Jan Visser, ‘Gas’ van Emiel Hakkenes, ’30 jaar VERA-posters’ van Willem Kolvoort en ‘Herman Verbeek, priester, politicus, publicist’ van Stefan van der Poel.

De prijsuitreiking is op vrijdag 12 maart, in de Boekenweek. De jury presenteert in de week daarvoor door middel van korte filmpjes de genomineerde boeken.

Wie komen in aanmerking voor de prijs?

De prijs voor het Beste Groninger Boek wordt sinds 2010 jaarlijks uitgereikt door NOORDWOORD. In aanmerking komen boeken die zich afspelen in Groningen, die gaan over Groningen en/of die geschreven zijn door een in stad of provincie woonachtige auteur.

De groslijst waaruit de jury de shortlist heeft samengesteld, is hier te vinden.

