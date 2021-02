Rechtbankpresident 'had buikpijn' van berichtgeving rondom angstcultuur

Rechtbankpresident Fred van der Winkel van de rechtbank Noord-Nederland had buikpijn van de berichten die in de media verschenen rondom de angstcultuur die in de rechtbank heerste.

Dat zegt hij in een interview met Mr. Online, een platform voor juridisch nieuws. Van der Winkel werd in december vorig jaar president in Noord-Nederland. Hij volgde waarnemend president Herman van der Meer op, die op zijn beurt Maria van de Schepop opvolgde. Zij vertrok na onrust rondom een gebrek aan vertrouwen in de organisatie.

Vorig jaar verscheen een rapport rondom de situatie in de Noordelijke rechtbanken. Het rapport loog er niet om: er heerste een diepgeworteld wantrouwen bij medewerkers, een gevoel van sociale onveiligheid, terwijl collega's elkaar niet aanspreken op onwenselijk gedrag, zo stond in de conclusie.

Rust in de tent

'Mijn belangrijkste doel is: rust in de tent', zegt Van der Winkel tegen de site. 'Ik kreeg wel buikpijn van de stukken over de rechtbank Noord-Nederland.' Momenteel is hij bezig om een overkoepelende cultuur te creëren in de Noordelijke rechtbanken. 'We denken als bestuur bijvoorbeeld na over rouleren.'

Zijn voorganger Van der Meer heeft projectgroepen in het leven geroepen om de thema's in het onderzoeksrapport over de problemen bij de rechtbank aan te pakken. 'Het is veelzeggend dat het moeilijk is mensen te vinden voor de projectgroep die een streep moet trekken onder het verleden. Mensen willen vooruit.'

Tien vacatures

Van der Winkel trekt zelf de toga ook weer aan. 'Ik ga zittingen doen om in contact te blijven met de rechters en het ondersteunend personeel', zegt hij.

Momenteel is Van der Winkel op zoek naar tien nieuwe rechters bij de Noordelijke rechtbanken. Hij zou graag zien dat de achterstanden die door corona ontstaan zijn, worden weggepoetst. 'Maar misschien moeten we boven de formatie tijdelijk mensen hebben om die in te lopen.'

