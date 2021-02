Gemoederen lopen hoog op tijdens training FC Groningen

Vlak voor het einde van de training barste de bom tijdens een afsluitend partijtje. Alessio da Cruz en Sergio Padt moesten door medespelers uit elkaar gehaald worden, nadat ze elkaar in de haren vlogen. Da Cruz was vervolgens zo boos dat hij stopte met trainen en naar binnen beende, ondanks pogingen van trainer Buijs om hem op het veld te houden.

Afkoelen

‘Ze coachten elkaar tijdens een kleine partij’, vertelt Buijs. ‘Ze kijken vanuit hun eigen bril naar de situatie. Daardoor blijven ze tegen elkaar ingaan en explodeert het. Vervolgens besluit Alessio om de training te stoppen vanwege dat conflict.’

Het zijn mensen en geen honden Danny Buijs

De oefenmeester heeft er geen moeite mee dat de huurling van Parma niet luisterde toen Buijs hem probeerde terug te roepen. ‘Het zijn mensen en geen honden’, zegt Buijs. ‘Als ik een hond roep, dan moet hij terugkomen, maar dit zijn mensen met hun emoties en frustraties.'

'Ze moeten terugkomen als ze in staat zijn om goed te trainen. Zijn ze daar niet toe in staat dan is het beter om even naar binnen te gaan en af te koelen. Na de training heb ik met alle twee gezeten en is het uitgesproken en opgelost.’

'Opgelost en klaar'

Om het in de kiem te smoren heeft Buijs na de training ook met andere spelers uit het team gesproken. ‘Alessio en Sergio waren nu de hoofdrolspelers, maar daaromheen zit natuurlijk ook nog een groep. Daarom heb ik ook een aantal jongens uit het team erbij betrokken, omdat ik wel wil weten dat het voor het iedereen is opgelost. Nu is het klaar voor mij. Ik deel geen boetes uit of niets. Mij is dat ook een paar keer overkomen in mijn carrière.’

Afwezigen

FC Groningen mist zaterdag tegen Zwolle nog wel een aantal belangrijke spelers. Azor Matusiwa heeft nog te veel last van zijn enkel, maar ook Ahmed El Messaoudi en Patrick Joosten zijn niet inzetbaar. Arjen Robben is al geruime tijd geblesseerd.

Normaal ben ik geen voorstander van zo'n vroege aftrap, maar nu ben ik er wel blij mee Danny Buijs

Er wordt vanwege de vorst zaterdagmiddag al om 12.00 afgetrapt in de Euroborg. Een tijdstip wat Buijs wel bevalt. 'Normaal ben ik geen voorstander van dat tijdstip, maar nu ben ik er wel blij mee. De afgelopen dagen hebben we ook in de middag getraind met het zonnetje erbij. Dan is het koud, maar goed te doen met de zon.'

'Als we hier in de avond weggaan dan merk je wel een groot verschil dan met de middag. Er zijn ook geen mensen die een kaartje hebben gekocht op basis van een 20.00 uur wedstrijd. Voor deze keer vind ik het prima. In de middag voetballen ben ik wel een voorstander van, mits het dan wel later op de middag is', besluit Buijs.

