Warming-up: FC Groningen - PEC Zwolle

Afgelopen vrijdag liepen de gemoederen tijdens de training van FC Groningen hoog op. Sergio Padt en Alessio da Cruz kregen het met elkaar aan de stok en moesten door teamgenoten uit elkaar worden gehaald. Na een zalvend gesprek met trainer Danny Buijs werd er een streep onder gezet en beide spelers zijn vanmiddag dan ook gewoon inzetbaar bij FC Groningen.

Dat is ook wel noodzakelijk, want Buijs heeft wel met een aantal vervelende blessures te maken. Patrick Joosten maakte deze week pas zijn rentree op het trainingsveld en derhalve duurt het nog even voordat hij weer aansluit bij de wedstrijdselectie. Azor Matusiwa en Ahmed El Messaoudi zijn ook nog steeds niet inzetbaar en blijven kwakkelen met blessures.

De vorm: FC Groningen

Ondanks dat FC Groningen een wedstrijd minder heeft gespeeld dan concurrent FC Twente heeft de ploeg nog steeds vier punten meer dan het team van Ron Jans. Het zegt iets over hoe de Trots van het Noorden er op dit moment voor staat. Het gat met Feyenoord is slechts vier punten en er kan derhalve dan ook nog gewoon omhoog worden gekeken.

Toch zit de klad er de laatste weken een beetje in. Dat heeft voornamelijk met de verdediging te maken, waar Buijs veel wijzigingen doorvoert. Dat heeft mede te maken met de terugkeer van Mike te Wierik. Dat is een speler die niet snel door Buijs op de bank wordt gezet, mede vanwege zijn ervaring en duelkracht.

De vorm: PEC Zwolle

De ploeg van afzwaaiend trainer John Stegeman is de koning van het gelijkspel. De afgelopen drie wedstrijden werden door PEC de punten met de tegenstanders gedeeld. De Blauwvingers staan momenteel op een dertiende plaats in de eredivisie met 23 punten uit 21 wedstrijden.

Mike van Duinen en Slobodan Tedic ontbreken bij de ploeg uit Zwolle vanwege blessures. Kenneth Paal keert terug in de selectie.

Waar moeten we op letten?

Lukt het FC Groningen om tegen Zwolle het verdedigend weer wat beter op orde te hebben? Buijs kiest ervoor om Mike te Wierik op de rechtsback positie neer te zetten ten koste van Damil Dankerlui en Miguel Leal. Daardoor kunnen Bart van Hintum en Ko Itakura samen in het hart van de defensie spelen. Een combinatie die vooral in de eerste seizoenhelft prima beviel en voor de nodige zekerheid achterin zorgde.

Door het ontbreken van Azor Matusiwa krijgt Ramon Pascal Lundqvist wederom een kans naast Daniël van Kaam op het middenveld. Tegen ADO Den Haag, de laatste thuiswedstrijd van FC Groningen, deed hij dat uitstekend. Tegen Heracles ging het weer wat minder.

Ook voor Lundqvist een belangrijke wedstrijd met het oog op zijn speelminuten als Matusiwa en El Messaoudi binnenkort weer terugkeren van hun blessures. Nieuweling Paulos Abraham zit tevens bij de selectie en gaat via een invalbuurt waarschijnlijk zijn eerste minuten maken.

Historie

FC Groningen en Zwolle speelden 1 8 keer eerder in de eredivisieverband tegen elkaar in Groningen. De FC won dertien keer, drie keer eindigde het duel in een gelijkspel en Groningen verloor tweemaal op eigen bodem. FC Groningen won het vorig seizoen met 2-0 van de Zwollenaren.

FC Groningen Live

De wedstrijd is zaterdagmiddag live te volgen via Radio Noord en de website van RTV Noord. FC Groningen - PEC Zwolle begint om 12.00 uur. De uitzending van FC Groningen Live start tevens om 12.00 uur.

Oetse Eilander presenteert, Stefan Bleeker doet verslag vanuit het stadion en Jan Veenhof is de analist in de studio. De wedstrijd is ook te volgen via een live-verslag op de site en in de app.

Blessures/schorsingen

Arjen Robben, Patrick Joosten, Azor Matusiwa en Ahmed El Messaoudi zijn vanwege blessures niet inzetbaar.

Vermoedelijke opstelling

Padt, Gudmundsson, Van Hintum, Itakura, Te Wierik, Daniël van Kaam, Lundqvist, Da Cruz, Suslov, El Hankouri en Strand Larsen.



