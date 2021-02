FC Groningen boekt nipte zege op PEC dat met tien man eindigt

FC Groningen hijgt door de goal van Strand Larsen Feyenoord weer in de nek. De achterstand op de nummer vijf van de ranglijst is teruggebracht tot één punt. De Rotterdammers spelen morgen tegen Willem II. Het was de elfde overwinning voor de Groningers dit seizoen hetgeen resulteert een keurige zesde plaatst op de ranglijst met 37 punten uit 21 duels.

Treffer Strand Larsen

De treffer kwam tot stand na een klassieke scrimmage. Uiteindelijk kreeg de Noorse spits de bal voor zijn voeten en schoot zijn negende competietreffer tegen de touwen. Groningen had daarna de score minstens moeten verdubbelen, maar grote kansen waren niet aan de sterk spelende Suslov en Mo El Hankouri niet besteed. PEC stelde hier bitter weinig tegenover. Padt moest één keer gestrekt naar de hoek om een inzet van Manuel uit zijn doel te houden. Itakura ruimde de rebound vervolgens kundig op.

Rood Clement

In de tweede helft vielen er eerst een aantal gele prenten te noteren. Na een uur spelen plaatste Pelle Clement totaal onnodig op de middenlijn een keiharde charge op de benen van Lundqvist. De Zweed ging tegen de grond en zag hoe scheidsrechter Manschot, na interventie van de VAR, de rode kaart trok. Lundqvist kon het duel vervolgens vervolgen, maar gek genoeg was de thuisploeg daarna de kluts kwijt. Groningen-aanwinst Paulos Abraham kwam een kwartier voor tijd in het veld en maakte zodoende zijn eerste wedstrijdminuten.

Kans Misidjan

In de slotfase en met tien man ging Zwolle frank en vrij spelen. Misidjan brak tien minuten voor tijd door en kon op Padt af. Wel in een moeilijke positie, hij schoof de bal naast. Drost kwam nog in de ploeg bij de gasten. Groningen kwam er niet meer uit en Zwolle was na de rode kaart de betere ploeg. In de slotfase dreigden de gasten meerdere keren om op gelijke hoogte te komen. Met het nodige kunst- en vliegwerk bleef de defensie van de thuisploeg toch overeind.

Lees ook:

