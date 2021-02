Buijs: 'We laten na om de tweede treffer te maken'

Na de rode kaart voor Clement kwam FC Groningen niet meer goed in de wedstrijd. 'In de eindfase doen wij de dingen niet goed,' aldus Buijs. 'Het eerste uur was prima. Verdedigend gaven we toen niks weg. Daarnaast hebben we aan de bal zelf goed gespeeld, maar verzuimden de marge naar twee te tillen. Ik ben vooral blij met de inzet en de energie van het team. En winnen is altijd lekker, helemaal als we de nul houden.'

Rechtsbuiten

Mo El Hankouri kon vooral terugkijken op een prima eerste helft als rechtsbuiten. 'Ik voel me goed aan die kant,' aldus de vleugelflitser. 'Ik blijf mijn acties doen, komt er vaak langs en zorg voor dreiging. Ik wil altijd belangrijk zijn voor het team. Zo doorgaan. Er had meer ingezeten qua doelpunten en assists. Een verdiende zege, we zaten er vanaf het begin bovenop.'

Incident(je)

Sergio Padt was de enige speler op het veld met een maillot. 'De eerste helft met het zonnetje was goed te doen, maar de tweede helft in de schaduw wordt het goed koud. Verder weinig te doen.' Padt was nog zichtbaar geïrriteerd over het incident(je) met Alessio Da Cruz op de training van afgelopen vrijdag. 'Nu gebeurt het stukken minder, tien jaar geleden veel vaker. Er was niet heel veel aan de hand. Ik vind het niet logisch dat daarover iets op Twitter verschijnt en daar wil ik het bij laten.'

Back

De teruggekeerde Mike te Wierik stond tegen PEC Zwolle als rechtsback geposteerd. 'In mijn eerste periode bij FC Groningen heb ik ook het eerste half jaar op deze positie gespeeld. Het ging vandaag best goed.' Het was zijn beste wedstrijd voor de FC sinds zijn terugkeer. 'Ik wilde weg uit Engeland, maar als alles dan in kannen en kruiken is denk je toch nog terug aan die tijd. Het zat een tijdje in mijn hoofd. Nu kan ik het van me afzetten.'

