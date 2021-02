Expeditie 1,5 meter: winterse plaatjes en een beetje carnaval

Onze provincie is nog steeds gehuld onder een wit laagje en het is flink koud. De sneeuw- en ijspret zet nog even door. Aan Expeditie Grunnen-presentator Ronald Niemeijer de eervolle taak om met het oranje busje door de provincie Groningen te trekken.

Hij gaat op zoek naar winterse plaatjes, maar zoekt ook uit of er nog een beetje carnaval gevierd wordt.

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Hertjes spotten in de sneeuw

- Kijken bij de ijsbaan in Vriescheloo

- Boomstammen slepen in Sellingen

- Toch nog een beetje het carnavalsgevoel

- Een Iglo in Stadskanaal

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!