Volop ijspret op Paterswoldsemeer, maar nu 'te druk'

Al in de ochtend staan veel Groningers op de schaats. De parkeerplaatsen staan vol en rondom het Hoornsemeer zijn ook de fietsenrekken goed druk. Vanaf hier kunnen schaatsers een grote ronde over beide meren maken. Het ijs is prima, vertelt een schaatser, al is het wel opletten geblazen.

'Je bent geneigd naar voren te kijken, vlak voor je neus. Maar je moet vooruit kijken, want er zijn wat wakken.'

Het is het meer dan waard, voor velen is een dag als vandaag een absoluut cadeautje. 'Ja, heerlijk. Het is lange tijd geleden, lekker goed weer. Ja, fijn!'

Geen handhaven op corona, wel op drukte

Niemand lijkt echt bezig te zijn met corona. 'Ik denk dat bij iedereen corona op het moment een beetje in het achterhoofd zit.'

De waarschuwingen van de gemeente Groningen gaan ook niet over de coronamaatregelen, maar over het ijs. Dat is te slecht voor zoveel mensen, oordeelt de gemeente. De Hoornsedijk is al snel afgesloten en op de Meerweg staan waarschuwingsborden.

Tegen twee uur meldt de gemeente via twitter dat er door het slechte ijs ook meer ongelukken gebeuren. 'Ga je nog schaatsen? Blijf dan in je eigen buurt en ga niet naar het Paterswoldsemeer.'

