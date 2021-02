Vliegtuigongeluk bij Kornhorn, piloot omgekomen (update)

In het veld aan de Noordwijkerweg liggen meerdere brokstukken. Het ongeval gebeurde rond 15:10 uur. De weg was door de politie in verband met onderzoek afgesloten.

Piloot omgekomen

'Uit onderzoek is gebleken dat er één persoon aan boord was van het vliegtuig', liet de politie om 16:45 uur weten. 'Deze persoon is bij het ongeval om het leven gekomen.'

In de buurt van de plaats waar het vliegtuigje neerstortte, hangen brokstukken in de boom.

Brokstukken in de boom nabij de plek waar het vliegtuigje neerstortte. (Foto: Eva Hulscher/RTV Noord)

'Vliegtuigje gebouwd in 2009'

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Luchtvaartjournalist Menno Swart meldt op Twitter dat het gaat om een toestel dat 'eigendom is van Vliegclub Fryslân en gebouwd in 2009'.