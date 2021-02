Valentijnsdrukte in de horeca: 'Het is zelfs drukker dan de jaren hiervoor'

Bij Bistro Heerlijk van Daphne de Haan in Haren is het dit jaar drukker dan andere jaren het geval was. Ze heeft zo'n 150 maaltijden verkocht. De nog lege boxen staan in het restaurant te wachten om gevuld te worden. In de keuken wordt er volop aan de gerechten gewerkt. De extra drukte wordt bij de Bistro ingegeven door de sluiting van de horeca.

'We kunnen nu veel meer mensen aan'

'We kunnen nu veel meer mensen aan', zegt De Haan. Vorig jaar zat haar restaurant dan wel vol, maar per saldo werden er toen minder maaltijden verkocht dan nu het geval is.

'Wel krenten, geen pap'

Restaurant Wadapartja van eigenaar Gezinus Winters staat dit weekend ook in het teken van Valentijn. Winters heeft het echter minder druk dan vorig jaar het geval was. Alhoewel hij zo'n 200 speciaal samengestelde boxen heeft verkocht is de drukte niet te vergelijken met vorig jaar.

'Normaal verkopen we ook boxen, zoals met kerst, maar dan zijn het de krenten in de pap. De pap is nu weg en we hebben alleen maar de krenten, daar moeten we het dan maar even mee doen', zegt Winters.

Veel mensen willen ons steunen en dan is dit juist een leuk moment om met elkaar een dinertje, lunch of brunch te organiseren Daphne de Haan - Bistro Heerlijk

Op de site van Visit Groningen staat een overzicht van horecagelegenheden die de speciale boxen aanbieden. In de hele provincie gaat het om 86 boxen. 'Ik geloof dat iedereen wel goede zaken doet in dit weekend', zegt De Haan.

Ook zij ziet bij veel andere collega's speciale Valentijn afhaalboxen voorbijkomen. 'Ik denk dat iedereen ook weet hoe zwaar de horeca het heeft. Veel mensen willen ons ook steunen en dan is dit juist een leuk moment om met elkaar een dinertje, lunch of brunch te organiseren.'

'Doekje voor het bloeden'

Gezinus Winters is blij dat hij samen met zijn medewerkers weer een drukke dag zoals Valentijn heeft. 'We werken hier met een team dag nog altijd gemotiveerd is en dan houdt ons ook op de been.'

Toch is de drukke Valentijnsdag vooral een doekje voor het bloeden voor beide ondernemers. Winters noemt de extra omzet een 'verlies beperkende dag'. In normale tijden zouden ze namelijk op twee locaties open zijn.

De omzet die er nu tegenover staat is wel echt lager Geinus Wnters - Restaurant Wadapartja

'De omzet die er nu tegenover staat is wel echt lager. Dus je kan je voorstellen dat de drukte van dit weekend ook zeer relatief is. Anderzijds is het wel zo dat alle omzet natuurlijk altijd bijdragen om ons verlies te kunnen beperken.'

Voor Daphne de Haan is dat niet anders: 'Ik ben bang dat het inderdaad een doekje voor het bloeden is. Het geeft in ieder geval wel weer positieve energie en je merkt dat iedereen hun steentje wil bijdragen door te helpen. Dat is wel heel fijn.'

