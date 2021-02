'Morgen wordt een heel vervelende dag als je de weg op moet: verraderlijk glad'

'Het wordt heel ander weer, volgend weekend zitten we in het voorjaar zoals het nu lijkt. Het is een heel bizarre situatie die daarvoor gaat zorgen', zegt Boer.

IJzel op komst

'Het gaat morgenvroeg al op tijd vanuit het westen heel kort sneeuwen en dat gaat direct over in ijzel en uiteindelijk regen. Een dag om niet de weg op te gaan, als het niet nodig is. Je kan beter thuis blijven. Het is een overgang naar het veel zachtere weer dat later in de week gaat komen. De komende dagen gaat de temperatuur al redelijk snel omhoog, maar op dit moment is het nog koud.'

Volgend weekend in de dubbele cijfers

Zondag gaat het al licht dooien en stijgt de temperatuur tot 1 of 2 graden. 'Aan het eind van de week en komend weekend komen we in de dubbele cijfers, we gaan richting 12 of 13 graden. Dat is een behoorlijk verschil.'

