Carnavalsherinnering: Bananen, prijswinnende wagens en een carnaval zonder optocht door Saddam

Dit jaar zijn er vanwege corona geen carnavalsoptochten en -feesten in onze provincie. Toch hebben de carnavalsverenigingen in Ter Apel en Kloosterburen er alles aan gedaan om toch nog een beetje het carnavalsgevoel te beleven.

Zo werden zowel in Ter Apel als in Kloosterburen de tuinen versierd, kon je online meedoen aan een pubquiz en bingo en werd er een virtueel spel bedacht voor de kinderen. Een traditie in Ter Apel is dat er fruitpakketjes worden uitgedeeld aan 80-plussers in het dorp. Dat ging dit jaar ondanks corona gewoon door.

Een duik in het archief

'Normaal gesproken zie je op social media voorbij komen dat er aan wagens gebouwd wordt, dat er kleren gemaakt worden en nu zie je dat er herinneringen worden opgehaald', vertelt Robert Dreier van de optochtcommissie van Ter Apel.

Ook bij RTV Noord worden er herinneringen opgehaald. We zijn het archief in gedoken en gaan terug in de tijd waar het allemaal mee begon.

Wat doen de carnavalsverenigingen?

Via de Facebookpagina van de Kloosterwiekers in Ter Apel kun je volgen wat er op online gebied allemaal gebeurt.

De carnavalsvereniging in Kloosterburen zendt het hele weekend een programma uit via de lokale omroep Het Hogeland. Zo wordt er zondagmiddag een kinderoptocht uitgezonden en een compilatie van carnaval door de jaren heen.

