Ede Staal was verbaasd over eigen succes: 'Man, ik kreeg n dakgeude vol post'

Friedrich vertelt dat in de nieuwe aflevering van de podcast Credo. De boerderij is ook de voorfoto van de eerste elpee Mien Toentje van de overleden zanger. Oud-journalist, concertorganisator, schrijver en fotograaf Friedrich had Ede in 1985 uitgenodigd voor een concert in het kerkje van Oudeschans, maar dat ging niet door.

Zuver scheerwol

Als tegenprestatie mocht Friedrich Ede interviewen op de boerderij in Nieuw-Beerta voor een krantenartikel in een huis-aan-huisblad en daarmee werd de Winschoter de enige journalist die de troubadour ooit voor een krant heeft geïnterviewd.

De sfeer bij de Staals thuis staat Friedrich in het geheugen gegrift. Maar ook de uitspraken van Ede. De kop van zijn artikel was bijvoorbeeld een citaat van Ede uit het interview: 'Wat ik dou is nait synthetisch mor zuver scheerwol'.

Het enige kranteninterview met Ede Staal (Foto: Rolf Schreuder/ RTV Noord)

Friedrich vroeg hem om een verklaring van die uitspraak: 'Mien meziek is gewoon zoas t is. Ik zing zoas ik bin'.

Dakgeude vol post

In die tijd was de elpee Mien Toentje net uit en werd meteen een succes. Ede had gehoopt dat er eens duizend van verkocht zouden worden. Het werden er uiteindelijk tienduizenden.

Ede wist niet wat hij meemaakte, vertelt Friedrich. Zo kreeg hij zomaar ineens fanmail. 'Wat, zee Ede. Ik heb n dakgeude vol post kregen'. En dat verbaasde hem in grote mate.

Willem denkt met weemoed terug aan zijn ontmoeting met Ede (Foto: Rolf Schreuder/RTV Noord)

Friedrich denkt met plezier en weemoed terug aan zijn ontmoeting met Ede. 'Het was n geweldig oardege man, veuls te beschaaiden messchain wel....'

