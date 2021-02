Expeditie 1,5 meter: de parkietenboerderij van Diny

Het allerleukste aan rondrijden in het expeditiebusje is op bezoek gaan bij bijzondere huizen, tenminste als je het aan Expeditie Grunnen-presentatrice Léonie Albers vraagt. Tijdens haar toer door de provincie komt ze dit keer bij het huis van Diny Klinkhamer uit Eenum terecht: een boerderij vol parkieten.

Zelf heeft Diny weinig met vogels: 'Het is altijd de hobby van mijn man geweest. Die is vier jaar geleden overleden, nu zorg ik voor de beestjes.'

In het huis van Diny zijn niet alleen levende vogels, er zijn ook een aantal opgezette exemplaren te vinden. Waaronder een kaketoe, één van de favoriete dieren van haar man. De vogel heeft een vast plekje naast de urn van haar man.

Diny heeft een boerderij vol met parkieten. Het was de hobby van haar man, nu zorgt zij voor de beestjes. Haar man en zijn lievelingsvogel hebben een bijzonder plekje in haar huis 🐦 Posted by RTV Noord - Expeditie Grunnen on Sunday, February 14, 2021

Ook in Expeditie 1,5 meter:

- Scheuvelen in Leermens

- Hoera! Thijs-Daniël is geboren!

- Leonie is het ijs nog lang niet zat, en gaat op zoek naar ijsverhalen in Winsum

- Een Valentijnstaart ophalen in Winsum…

- … en bezorgen in Garmerwolde

- En dan begint er een einde te komen aan de ijspret

Expeditie 1,5 meter bekijk je hierboven of via uitzending gemist.

Wat is Expeditie 1,5 meter?

Wij rijden in onze Expeditiebus naar de plekken waar mensen over praten. Heb je ergens hulp bij nodig, wil je je verhaal kwijt of ga je iets actiefs doen dit weekend? Alles mag en niets is te gek! Maar we moeten wel 1,5 meter afstand bewaren.

Stuur ons een berichtje via de Facebookpagina van Expeditie Grunnen en wie weet staan we bij jou voor de deur!