Schaatsen op Diepenring brengt wintersportsfeer in Stad

Stadjers en studenten op het ijs

Studenten grepen de gelegenheid aan om een klein feestje te vieren. Niet met koek en zopie, maar met bier, wijn en schaatsen trokken ze naar de Diepenring. 'De laatste elfstedentocht was in 1997, toen was ik geboren. Dus ik dacht: nu het nog kan moet ik nog snel even op het ijs.'

'Hier moet je bij zijn geweest'

Het lijkt alsof iedereen het even meegemaakt wil hebben; schaatsen in de binnenstad. Het zijn maar kleine stukjes die ze kunnen schaatsen, want onder de bruggen is het ijs onbetrouwbaar, als er al ijs ligt. Sommige delen zijn daarom afgezet.

De gemeente Groningen waarschuwt via Twitter voor het slechte ijs, maar de schaatsers zelf zijn er niet bang voor. 'Het is mooi ijs, het is hier vlakker dan op het Paterswoldsemeer bijvoorbeeld.'

