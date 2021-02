Lopend Vuur: In Nederland moeten de kappers ook weer open

Een jaar geleden kenden we de term coronakapsel nog niet. Momenteel loopt menigeen met te lange haren rond. De kappers zijn, net als veel andere zaken, gesloten.

De winkel mogen inmiddels via een zogeheten click en collect-systeem weer spullen verkopen.

Voor bijvoorbeeld sportscholen, sauna's en kappers zit een openstelling er nog niet in. Begin maart is daar mogelijk meer duidelijkheid over.

In Duitsland mogen de kappers op 1 maart weer open. In België zijn de kappers inmiddels weer open . Moet dat hier ook, of geeft dat teveel risico?

