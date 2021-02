Schoolbestuurder 'sikkeneurig' door tweede sluiting in week tijd

Voor de tweede keer in een week tijd houden veel scholen de deuren gesloten in verband met verwachte gevaarlijke weersomstandigheden. Schoolbestuurder Wilma Drenth van stichting Quadraten in het Westerkwartier krijgt er 'een sikkeneurig gevoel' van.

‘In het eerste instantie was het gevoel: 'Alweer!?'. Daar moet je snel van herstellen. We vonden de melding ernstig genoeg om de scholen dicht te doen. Het is gewoon te gevaarlijk. Dit signaal wordt niet voor niets afgegeven.’

Vooral naar voor ouders

Maandag geldt in de hele provincie Groningen code rood in verband met verwachte gladheid door ijzel. De melding brengt vooral ouders opnieuw in een lastige situatie, vindt Drenth. 'Je weet dat iedereen, zeker de ouders, ernaar snakken het normale ritme weer op te pakken. Nu moeten ze wéér omschakelen.’

Quadraten kon nu naar eigen zeggen de knoop over de sluiting snel doorhakken, doordat medewerkers door de coronacrisis al veel digitaal communiceren. 'Daardoor konden we intern snel contact leggen. Ik heb bijvoorbeeld met verschillende directeuren overlegd. Dat gaat heel snel.'

Risico voor personeel

Drenth noemt het risico voor het personeel om toch de weg op te gaan bij code rood 'te groot'. ‘Het is ook voor ons personeel te gevaarlijk. Vroeger woonden veel mensen dichtbij hun werk, maar dat zie je niet zo veel meer’.

Het is jammer van het weer, vorige week konden we nog sneeuwchallenges doen Wilma Drenth - bestuurder Stichting Quadraten

Vorige week mochten duizenden kinderen in de provincie voor het eerst sinds de gedwongen 'coronasluiting' weer naar school. 'Een valse start', vindt Drenth. Het is echt heel jammer. Iedereen stond in de startblokken. Je zag ook aan de koppies van de kinderen dat ze er weer echt zin in hadden.'

Waarschijnlijk geen online les

Online lesgeven wordt maandag waarschijnlijk erg lastig. De boeken en de laptops van leerlingen liggen namelijk nog op school. 'Gelukkig worden er genoeg creatieve opdrachten bedacht die leerlingen thuis kunnen doen. Het is alleen jammer dat het zulk slecht weer is, vorige week konden we nog sneeuwchallenges doen.'

