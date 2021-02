Wie zweefde zondag met zijn hovercraft over het Paterswoldsemeer?

Een uur lang begaf Woltjer zich op het ijs met zijn hovercraft. Daarna was het uit met de pret en stuurde de politie Woltjer weg.

Hovercraft is niet alleen voor de hobby

‘En dat terwijl ik aan de Vaartuigenwet voldoe. De schaatsers zaten eigenlijk in mijn vaarwater’, lacht Woltjer. Hij heeft er wel begrip voor dat hij werd weggestuurd.

Woltjer gebruikt de hovercraft niet alleen voor de hobby, maar ook beroepsmatig. ‘Ik breng er spullen mee naar schepen. Als er werkzaamheden op zandplaten zijn, kan ik bij laag water daar naar toe met een kleine RIB (Rigid Inflatable Boat, oftwel een opblaasbare rubberboot, red.).

Sietse Werkman infecteerde Woltjer in 1979 met het hovercraftvirus (Foto: Eigen foto)

Het hovercraftvirus doorgeven

‘Als jongen van 9 jaar oud ben ik in 1979 geïnfecteerd met het hovercraftvirus’, vertelt Woltjer. ‘Ik mocht toen mee met Sietse Werkman, die een hovercraft had. Gisteren had ik zelf ook een jongen mee die mij vaak helpt. Hij had zijn zussen, een vriendje en zijn moeder meegenomen. Zo geef ik het virus hopelijk ook weer door.’

‘Iedereen op het ijs heeft zijn eigen hobby’

Toch vonden sommige schaatsers de hovercraft wel erg hard gaan. ‘Wij zaten in het midden van het meer en de schaatsers zaten vooral in een cirkel daar omheen. Ik ben absoluut niet bij schaatsers in de buurt geweest. Je bent samen op het ijs en iedereen heeft zijn eigen hobby. IJszeilers gaan ook 100 kilometer per uur, maar dat doe je niet door een mensenmassa heen.’

‘Het was een geweldige beleving’

Ondanks dat hij is weggestuurd, vond Woltjer het gisteren een ‘geweldige beleving’. ‘Het gebeurt bijna nooit dat je dit kunt doen. Voor mij was het ook 42 jaar geleden.’

