Penningmeester verduistert geld bij commerciële club: 'We gaan niet met vingertje wijzen'

De Jongeren Commerciële Club (JCC) in Groningen heeft aangifte gedaan tegen de eigen penningmeester. Die zou een 'substantieel bedrag' hebben weggenomen van de rekening. 'We hopen dat hij kan terugbetalen', zegt de voorzitter.

De penningmeester is op non-actief gezet en het openbaar ministerie start een onderzoek. Om welk bedrag het gaat, wil voorzitter Martine Smeijers niet zeggen. Volgens Dagblad van het Noorden gaat het om 95.000 euro.

‘We hebben een nieuwe begroting gemaakt en dat gaat gepaard met de nodige creativiteit. We hebben een netwerk met tweehonderd jonge professionals, er heerst saamhorigheid en samen gaan we de schouders eronder zetten.’

Bank nam contact op over verdachte transacties

De zaak kwam eind januari aan het licht toen het bestuur door de bank geïnformeerd werd over verdachte transacties. Dat was aanleiding om een intern onderzoek te starten, waarbij naar voren kwam dat een groot bedrag van de bankrekening verdwenen was.

'Hard werken'

De club weet niet hoelang er al geld werd verduisterd. 'Alle lopende financiële verplichtingen zijn voldaan en er zijn geen externe schuldeisers, geeft Smeijers aan. ‘We zorgen als bestuur ervoor om alles in goede banen te leiden, maar het is hard werken.’

We hopen dat de verdachte in staat is om terug te betalen Martine Smeijers, voorzitter Jonge Commerciële Club

Open en transparant

Afgelopen vrijdag zijn de leden op de hoogte gebracht van de ontstane situatie. Over het hoe en wat doet het bestuur lopende het juridisch onderzoek verder geen uitspraken. ‘We willen zo open en transparant mogelijk zijn. Als bestuur hebben we een onderzoek ingesteld naar de interne gang van zaken’, laat Smeijers weten. Dit moet antwoord geven op hoe het heeft kunnen gebeuren.

Geen vingertje wijzen

Smeijers baalt er enorm van, maar ook als iemand een fout heeft gemaakt verdient hij of zij een plek in de maatschappij, vindt ze.

‘Ik geloof er niet in dat iemand is geboren om zoiets te doen. Een leven loopt anders waardoor vervelende dingen gebeuren. Ik accepteer nu geen cultuur om met het vingertje te wijzen, daar is het Nederlandse recht voor. We hopen dat de verdachte in staat is om terug te betalen.’

Naast een nieuwe begroting heeft de organisatie een aangepast activiteitenplan opgesteld. De netwerkclub is inmiddels op zoek naar een nieuwe penningmeester die in oktober wordt aangesteld. Tot die tijd wordt de functie interim opgevuld.