KNMI: 'Twee keer code rood achter elkaar is toeval'

Binnen acht dagen twee keer een landelijk weeralarm (‘code rood’). Vorige week zondag vanwege de sneeuwstorm die over het land trok. Vandaag vanwege de ijzel. Is dat niet wat overdreven?

Nee, zegt KNMI-woordvoerder Charlotte Fijnaut: ‘Als in de Weerkamer wordt geconstateerd dat er zoiets aan de hand is, dan gaan we in overleg met diverse maatschappelijke partners, zoals de Verkeerscentrale, Rijkswaterstaat en Luchtverkeersleiding Nederland’.

Risico op letsel

Fijnaut: ‘Het criterium waar het om gaat is de vraag hoe de risico’s zijn om naar buiten te gaan. ‘Code rood’ wil dus zeggen dat er aanzienlijk gevaar is voor letsel. Blijf thuis, ga niet de weg op, tenzij het echt niet anders kan.’

De stoepen en kleine wegen zijn maandagochtend dus veranderd in een ijsbaan. Maar op doorgaande wegen lijkt er niet zoveel aan de hand, toch? ‘Dat komt omdat er de afgelopen week goed is gestrooid. Het zout doet zijn werk. Maar lopen over straat is nu op veel plekken onmogelijk’, zegt Fijnaut.

Ook in andere landen gebruikt

‘Het weeralarm’ is in 1999 ingevoerd en kon aanvankelijk alleen nationaal worden afgekondigd. Sinds 2010 kan dat ook per provincie. Daarnaast werd toen ook het inmiddels bekende systeem van kleurcodes ingevoerd: groen, geel, oranje en rood. Dit systeem wordt overigens ook in veel andere landen gebruikt. Elke kleur heeft zijn eigen vaste criteria, die zijn gestoeld op de omvang van de maatschappelijke impact (zie kader).

De uitleg van het KNMI over de kleurcodes

Code groen: geen bijzonderheden. Het verwachte weertype geeft geen aanleiding voor het uitgeven van een waarschuwing.

Code geel: wees alert. Er is mogelijk kans op gevaarlijk weer. Dit zijn weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten, met name als men onderweg is. Code geel kan 48 uur voordat het weerfenomeen optreedt, worden uitgegeven. De zekerheid is minstens 60 procent.

Code oranje: wees voorbereid. Er is grote kans op gevaarlijk of extreem weer waarbij de impact groot is en er kans is op schade, letsel of veel overlast. Dit kan heel lokaal zijn. Code oranje kan 24 uur van tevoren worden afgegeven als de kans op extreem weer 60 procent of meer is.

Code rood (weeralarm): onderneem actie. Dit is een weeralarm waarbij extreem weer een grote impact op de samenleving heeft. De weersituatie kan voor zoveel schade, letsel en overlast zorgen dat het maatschappij-ontwrichtend kan zijn.

Dit kan heel lokaal zijn. Code rood wordt op zijn vroegst 12 uur uitgegeven voordat het weerfenomeen zich voordoet. Code rood kan ook uitgegeven worden als er een kleine kans is op een extreme weersituatie, maar de veiligheidsrisico’s groot zijn.

Bron: KNMI.

Zelden afgekondigd voor het hele land

Een nationaal weeralarm - dus ‘code rood’ voor het hele land - wordt zelden afgekondigd, zegt Fijnaut: ‘Nu toevallig twee keer achter elkaar, maar de laatste keer daarvoor was 13 februari 2012, ook vanwege ijzel.

Het laatste regionale weeralarm was op 31 december 2019 en gold voor Groningen, Friesland en Drenthe vanwege dichte mist’. Kortom, zegt de KNMI-woordvoerder, het valt wel mee met dat ‘code rood’: ‘Gemiddeld ongeveer eens in de twee jaar'.

Evaluatie

Elke ‘code rood’ wordt na afloop geëvalueerd. ‘Daar zijn we voor wat betreft vorige week zondag nog niet aan toegekomen’, zegt Fijnaut. ‘We hebben inmiddels wel late onderzoeken in hoeverre de waarschuwing is opgevangen: 95 procent van de ondervraagden heeft die gehoord. 78 procent van hen heeft er ook naar geluisterd en bleef dus vorige week zondag binnen’.

