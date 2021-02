'Er is gezegd: goede vlucht, maar helaas is hij niet teruggekomen'

'Het vliegveld? Dat was zijn tweede thuis', zegt bestuurslid Oetzen van der Galiën van vliegclub Fryslân over Bonne van den Bos uit Kornhorn. Van den Bos (75) verongelukte afgelopen zaterdagmiddag bij Kornhorn in het vliegtuig waarmee hij was opgestegen vanaf het vliegveld in Drachten. Hij stortte neer in een weiland, niet ver van zijn woning.

Antwoorden misschien pas over een jaar

Twee dagen na het fatale ongeluk zijn er veel vragen over de oorzaak. Het zijn vragen die pas misschien over een jaar kunnen worden beantwoord, áls er al antwoorden te vinden zijn. Want honderd procent zekerheid zal er waarschijnlijk nooit komen. 'De luchtvaartpolitie doet minutieus onderzoek', zegt Van der Galiën, 'ze zamelen huis-aan-huis informatie in van omwonenden.'

Zo'n sportvliegtuigje heeft geen zwarte doos en dus is het altijd ingewikkeld te achterhalen wat er is gebeurd Oetzen van der Galiën - vliegclub Fryslân

Wat opmerkelijk is: de piloot heeft geen enkel noodsignaal afgegeven in de momenten vóór het toestel crashte. Achterhalen wat er is gebeurd wordt mede daardoor lastig.

Getuigenverklaringen

'Weet je wat het is?', zegt het bestuurslid. 'Zo'n sportvliegtuigje heeft geen zwarte doos, zoals een zakenjet of een verkeersvliegtuig. En dus is het altijd ingewikkeld te achterhalen wat er gebeurd is. Dan moet je het vooral hebben van getuigenverklaringen en dat is moeilijk. Ik ben zelf ook op de plek van het ongeluk geweest en heb daar met getuigen gesproken. De één zegt dat hij geen motor meer hoorde toen het toestel neerstortte, en volgens een ander draaide de motor nog. Er ontstaan wilde verhalen.'

Eind januari nog goedgekeurd

Volgens Van der Galën vloog Van den Bos met één van de drie toestellen die deel uitmaken van de vloot van de club. Dit ultra-light vliegtuig, de PH-4E7 Aerospool Dynamic WT9, was eind januari nog technisch geïnspecteerd en goedgekeurd.

Bonne had net de verplichte jaarlijkse medische keuring achter de rug Oetzen van der Galiën - vliegclub Fryslân

'En Bonne zelf had ook net de verplichte jaarlijkse medische keuring achter de rug', voegt hij er aan toe. 'Maar ze gaan nog wel onderzoek doen naar een mogelijke lichamelijk oorzaak. En de wrakstukken van het vliegtuig worden natuurlijk ook onder de loep genomen.'

Toestel was net uur lang gebruikt

Vóór de 75-jarige piloot de stuurknuppel maar zich toehaalde en de startbaan van het vliegveld onder zich heeft moeten zien verdwijnen, was het toestel een uur lang gebruikt door een ander clublid.

'Die heeft Bonne nog geholpen met bijtanken', zegt Van de Galiën. 'En die heeft nog gezegd: 'Goede vlucht'. Maar hij is niet meer teruggekomen.'

Leden van de vliegclub dragen de kist

Volgens Van der Galiën is in overleg met de familie van de omgekomen piloot besloten dat vier leden van de vliegclub de kist van hun clubgenoot zullen dragen tijdens de uitvaart.

'En we gaan ook onderzoeken of het mogelijk is om bij wijze van afscheid met een toestel over te vliegen als de kist naar het graf gedragen wordt.'

