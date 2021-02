5000 woningen en panden blijven te ver weg van bluswater

De Veiligheidsregio Groningen (VRG) gaat geen extra bluswatervoorzieningen realiseren voor panden in afgelegen gebieden. Zo’n vijfduizend panden liggen in zogenaamde ‘witte vlekken’: plekken in de provincie waar geen bluswater in de buurt is.

Op 7 november 2019 brandde een woning in Westerlee volledig af. Toen de watertanks van de blusvoertuigen leeg waren, was er geen water meer voorhanden. Pas drie kwartier later kon de brandweer het blussen hervatten. Ondertussen was de brand al uitslaand.

‘Witte vlekken’

De provincie Groningen telt in totaal bijna 5000 witte vlekken. Dat kunnen woningen zijn, maar bijvoorbeeld ook bedrijfspanden. Allen liggen op een te grote afstand van extern bluswater zoals een ondergrondse brandkraan, een geboorde put of open water zoals kanalen en vijvers.

De VRG heeft onderzocht wat het betekent om al die locaties van extra bluswater te voorzien. De conclusie: ‘Het treffen van aanvullende repressieve maatregelen in de bluswatervoorziening vraagt een grote investering die slechts beperkt bijdraagt aan het vergroten van de brandveiligheid. Er is besloten om de huidige situatie te accepteren en geen aanvullende maatregelen te treffen.’

Meer rookmelders

Volgens de Veiligheidsrisico moet geïnvesteerd worden in het bewustzijn: ‘Het is belangrijk dat inwoners goed over dit risico worden geïnformeerd zodat zij realistische verwachtingen van de brandweerzorg hebben.’

Een deel van de oplossing ligt in het verhogen van de rookmelderdichtheid in de risicogebieden. De gedachte: des te eerder een brand wordt opgemerkt, des te meer tijd de brandweer heeft om te blussen. Ook is eerder al besloten dat, mocht er brand uitbreken op een witte vlek, de brandweer altijd met twee blusvoertuigen die kant op gaat.

