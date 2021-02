Groningse politie deelt hoogste aantal avondklokboetes uit sinds invoering

De politie spreekt een fietser aan in hartje Stad na het ingaan van de avondklok (Foto: Joey Lameris)

De Groningse politie heeft de afgelopen week 472 boetes uitgedeeld voor het overtreden van de avondklok in de provincie.

Dat is het hoogste aantal tot nu toe. Een week eerder lag het aantal boetes op 408. In de eerste week waarin de avondklok van kracht was, werden 434 mensen op de bon geslingerd.

De politie heeft geen verklaring voor deze stijging. Landelijk zijn er 7383 bekeuringen uitgedeeld aan mensen die zonder reden tussen 21.00 en 4.30 op straat waren.

Eerste week 10.000 boetes

In de eerste week van de avondklok lag het landelijke aantal boetes boven de 10.000. In die week waren er op verschillende plekken in het land rellen.

Sinds 23 januari mag je alleen met een geldige reden naar buiten na 21:00 uur, zoals voor werk, het uitlaten van de hond of het verzorgen van iemand die hulp nodig heeft. Mensen die na dat tijdstip zonder reden de straat op gaan, riskeren een boete van 95 euro.

Twee coronaboetes

Daarnaast kan de politie bekeuringen uitdelen aan het niet naleven van de coronaregels, zoals het niet houden van 1,5 meter afstand. Afgelopen week kregen vijf personen in de provincie een waarschuwing en werden er 2 bekeurd.

Die aantallen liggen volgens een woordvoerder in lijn met de afgelopen weken. De boetes waren niet gerelateerd aan de ijspret: handhaving in het afgelopen weekend was vooral gericht op excessen zoals coronafeestjes.

