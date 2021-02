Minder geregistreerde misdaad in het begin van 2021

In de eerste maand van 2021 zijn er door de politie ruim 1.500 misdaden geregistreerd in Groningen. Dat blijkt uit cijfers van de politie.

Dit aantal is het laagste aantal in één maand, sinds mei vorig jaar. Dat kan duiden op een avondklok-effect. In april vorig jaar kwam het aantal geregistreerde misdrijven zelfs onder de 1500 uit.

Pas toelichting als avondklok voorbij is

De politie Noord-Nederland geeft geen toelichting op deze cijfers. Dat doen ze pas als de avondklok voorbij is.

Landelijk

Kijk je naar de cijfers voor Nederland als geheel, dan valt op dat zowel in januari 2021 als in april 2020 de misdaadcijfers lager lagen dan in de meeste andere maanden daarvoor en daartussen.

Er is geen groter middel om een inbraak te voorkomen dan thuis te zijn Woordvoerder politie

Zoom je er dieper op in, dan valt onder meer op dat er met name minder diefstal is in die maanden, dat er minder ongevallen op de weg zijn waarbij de veroorzaker een misdrijf heeft gepleegd, en dat er minder mishandelingen zijn geregistreerd.

Het aantal inbraken is ook afgenomen. De kans is groot dat de avondklok daarop van invloed is. Na 21.00 uur zit bijna iedereen thuis. ‘Er is geen groter middel om een inbraak te voorkomen dan thuis te zijn’, zegt een woordvoerder van de politie.

Ook stijging

Daar staat tegenover dat landelijk vorige maand het aantal registraties van aantasting van de openbare orde het hoogste lag sinds januari 2012, het moment dat de politie hier voor het eerst cijfers over publiceerde. Het gaat om ruim 850 meldingen.

Ook de cybercrime nam toe. Die cijfers liggen sowieso de hele coronatijd al hoger dan daarvoor.

‘Mensen zijn meer thuis en brengen meer tijd online door. Het zou kunnen dat ze daardoor ook meer kans hebben om slachtoffer te worden van cybercrime’, laat een woordvoerder weten.

In de grafiek hieronder kun je de ontwikkeling van de criminaliteitscijfers per type misdrijf zien. Bij de woninginbraken is een duidelijk seizoenseffect zichtbaar. De donkere dagen van het jaar zijn traditioneel populair voor inbrekers om hun slag te slaan.

