Wachttijden bij zwemscholen lopen op

Arjan Knaapen, directeur van zwembad De Watertoren in Winschoten, ziet de aanmeldlijsten langer worden. ‘Het blijft doorgaan, maar ik verwacht dat ook veel mensen hun kinderen aanmelden zodra we weer opengaan.’ Hij hoopt de zwemlessen in maart weer te kunnen hervatten, dan zal de vertraging vermoedelijk zo’n half jaar zijn.

Dat de wachtlijsten toenemen, kan ook Franka Oostenbrink bevestigen. Ze ziet inmiddels al bijna een jaar vertraging in de wachtlijsten van Zwemschool Franka in Groningen. De nieuwe aanmeldingen volgen elkaar in rap tempo op, maar ondanks de wachttijden zijn ouders volgens Oosterbeek begripvol: ‘Ze snappen dat het lang duurt en vinden het wel jammer dat er niet gezwommen kan worden.’

Verval in niveau

Bij Zwemschool Henny de Groot in Vlagtwedde wordt ook verwacht dat de aanmeldingen gaan oplopen. ‘Daarnaast merken we een verval in niveau bij kinderen die al lessen hebben gehad’, zegt eigenaar Henny de Groot. Ze benadrukt dat kinderen eerst weer een aantal lessen nodig hebben, voordat ze kunnen afzwemmen. Dat zal in de eerste weken extra vertraging opleveren.

Ze maakt zich behoorlijk zorgen om de kinderen die een zwemachterstand oplopen. ‘Het is echt oppassen in het water straks.’ Niet alleen voor de kinderen zonder zwemdiploma, maar ook kinderen die net een diploma gehaald hebben moeten volgens haar eerst weer aan het water wennen. Daarom doet ze nadrukkelijk een beroep op ouders om extra op te letten.

Volle zwembaden

Volgens Knaapen is er weinig ruimte om straks extra lessen te geven, in verband met volle zwembaden. Dat probleem ziet ook Oostenbrink, die geen andere zwembaden meer kan huren om de wachtlijsten te laten slinken. ‘De kleinere baden zijn vol en de gemeentebaden zijn voor mij te groot om les te geven.’ Een oplossing zou volgens haar zijn om er extra kleinere zwembaden bij te bouwen.

