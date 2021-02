Kleedkamer Noord #13 (met o.a. Siemen Mulder): 'Liefst geen VAR'

Het zou een ijsuitzending vanaf de ijsbaan van Lageland-Hamweg worden, maar vanwege de dooi zitten we in de studio. Met scheidsrechter Siemen Mulder, maar telefonisch ook de andere gasten: Arjan Taaij (Lycurgus) en Martin de Vries (Donar). Met hen bespreken we hoe ze de afgelopen ijsdagen hebben beleefd. En werkt Mulder graag met de VAR? Ook vertelt hij over zijn dromen, voetbalhumor met scheidsrechters en spelers, de laatste uitruk met de vrijwillige brandweer en wat te doen als je je kaarten vergeet?

De zingende scheidsrechter Roelof Luinge vertelt mooie anekdotes over het terugkerende toernooi Eurovoetbal en in de versnelde ronde behandelt Buurke de sportweek van Donar, Lycurgus, Kim Polling en de prachtige score van Rienk Mast.

Drie droge worsten en hun eigenaren (Foto: Titia/RTV Noord)

-Roelof Luinge: 'Dan had Nijland busjes geregeld naar de Poelestraat'

-Siemen Mulder: 'Het liefst werk ik niet met de VAR'

-Henk Elderman: 'Ze glunderden bij Lageland-Hamweg toen we zouden komen'

-Martin de Vries: 'Mijn schaatsen lagen al bijna tien jaar op de plank'

-Karel-Jan Buurke: 'De fles Kalmoes ligt voor je klaar, Martin'

-Arjan Taaij: 'Het mooiste schaatsstekkie deze dagen was Roegwold'

-Siemen Mulder: 'Internationaal wordt 'm niet meer, mijn droom is een Klassieker'

-Niiwino Geertsema: 'Ik deed een poging tot een soort Noorderrondrit'

Beluister de aflevering hier:

Podcasts bij RTV Noord

Deze Kleedkamer Noord (en de vorigen) zijn te beluisteren via Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. Check rtvnoord.nl/podcasts/kleedkamer-noord om te volgen of abonneren via je favoriete podcastapp. Ook wordt de nieuwste aflevering elke week gepubliceerd in de RTV Noord-app en op de sportpagina van rtvnoord.nl.

Naast Kleedkamer Noord heeft RTV Noord ook de FC Groningen-podcast De Koffiecorner (Spotify, Google Podcast en Apple Podcast), Credo, het leven van Ede Staal (Spotify en Apple Podcast), Turbulente Tijden (een podcast over windmolens (Spotify) en de NoordZaken-podcast (Spotify), waarop je je kunt abonneren.

Uiteraard kun je ook altijd naar www.rtvnoord.nl/podcast gaan om onze podcasts te beluisteren.