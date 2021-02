Groningse fotograaf legt proefevenementen vast: 'Iedereen genoot van het sociale contact'

Het is het eerste proefevenement van Fieldlab Evenementen, een initiatief van de evenementensector en de overheid. Hierbij wordt onderzocht hoe grote evenementen veilig kunnen worden gehouden in coronatijd. Een voorstelling van cabaretier Guido Weijers, twee voetbalwedstrijden met 1500 supporters erbij, twee evenementen in de Ziggo Dome en twee buitenfestivals in Biddinghuizen behoren de komende weken ook tot deze proefevenementen.

Vijftien prikjes

Al deze evenementen hebben één overeenkomst: Andy Zuidema is erbij. Niet geheel toevallig, want hij is één van de weinige fotografen in ons land die kwalitatief goede beelden weet te maken in zowel de evenementenbranche als de sportsector. Zo kwam Fieldlab Evenementen bij hem uit als de juiste persoon om de proefevenementen tot fotograferen. Eén nadeel: je moet geen hekel hebben aan coronatests. 'Ik moet na vandaag nog vijftien prikjes halen', zegt hij lachend. 'Maar dat heb ik er wel voor over.'

Dat Zuidema zoveel tests moet ondergaan heeft er alles mee te maken dat de onderzoekers van alle betrokkenen willen weten wat de ontwikkelingen zijn als zij hebben deelgenomen aan het experiment. 'In het Beatrix Theater waren drie bubbels gecreëerd', zag de fotograaf. 'In de ene bubbel draag je bijvoorbeeld een mondkapje, in de andere niet. En in de ene bubbel moet je je aan de anderhalve-meter-maatregelen houden, in een andere niet. Iedere deelnemers is ruim van tevoren getest op corona en draagt een kastje bij zich. Zo kan worden gemeten met wie je in aanraking bent geweest', legt hij uit.

Fotograaf Andy Zuidema in het Utrechtse Beatrix Theater (Foto: Eigen foto)

Evenementen opstarten

De proefevenementen moeten ervoor zorgen dat aan de hand van testresultaten kan worden uitgewezen wat de beste manier is om evenementen in ons land zo snel mogelijk weer op te starten in het nieuwe normaal. 'Soortgelijke testen in Barcelona en Berlijn brachten eerder al goede resultaten naar voren, dus dat biedt ook voor ons hoop.'

Ik snap ook goed dat dit initiatief is ontwikkeld, want als er niks gebeurt gaat de evenementenbranche kapot', spreekt Zuidema uit eigen ervaring. 'Iedereen kent wel Nederlandse dj's die over de hele wereld bekend zijn, maar Nederland heeft op het gebied van evenementen wereldwijd veel te bieden en is daarin absoluut geen klein land.'

Ouderwetse gezelligheid in de hal van het theater (Foto: ANP)

'Zonder publiek erbij echt een stuk minder'

De beelden die Zuidema schiet, worden vermoedelijk uiteindelijk gebruikt als promotie- en marketingmateriaal. Hij is er de komende weken druk mee en geniet ondertussen van de menigte van mensen om zich heen. 'Ik betrapte me er al snel op dat ik het normaal vond om in zo'n volle ruimte te staan, maar het is helemaal niet normaal', vindt hij.

Als huisfotograaf van FC Groningen is Zuidema ook regelmatig in voetbalstadions te vinden. 'Ik werd laatst door iemand aangesproken die zei dat ik maar geluk had dat ik wel in het stadion mag zijn. Maar toen zei ik ook: geloof me, zonder publiek erbij is het echt een stuk minder. En dat geldt voor de hele evenementenbranche. Ik merkte in het Beatrix Theater dat iedereen blij was, genoot van het sociale contact en er volop werd gekletst. zo simpel, maar zo mooi. Hopelijk draagt dit experiment er aan bij dat alles snel weer bij het oude is.'

Lees ook:

- Alles over het coronavirus