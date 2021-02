Luinge verheugt zich op vier geweldige dagen Eurovoetbal in Groningen

Dat waren vooral de nachtelijke uren. 'Ik weet nog wel dat Hans Nijland busjes regelde van FC Groningen waarin scheidsrechters naar de binnenstad van Groningen werden gebracht. Die moesten vervolgens lang op ons wachten, want we gingen pas vroeg in de morgen weer terug. Er was immers geen sluitingstijd', vertelt Luinge in de podcast Kleedkamer Noord.

Het was ook een reden voor veel arbiters om tijdens Eurovoetbal actief te zijn. Net zoals zijn zangkwaliteiten. Tijdens elke editie zong hij wel een paar keer 'De Vlieger' van André Hazes. Vaak staande op de bar en anders op het podium.

Eurovoetbal een begrip

De flamboyante leidsman heeft bijna dertig jaar Eurovoetbal op z'n palmares staan. Eerst als assistent-scheidsrechter en later als amateurscheidsrechter en scheidsrechter betaald voetbal. Hij floot ook menigmaal de finale. 'Toen de wedstrijden harder en gemener werden, werden er ook betaald voetbal-scheidsrechters ingezet. Er moest hogere kwaliteit komen. In Zeist begonnen ze me al aan de kop te zeuren of ze uitgenodigd zouden worden. Eurovoetbal werd op den duur een begrip door heel Nederland en Europa', herinnert Luinge zich.

Roelof Luinge was regelmatig scheidsrechter bij de finale van Eurovoetbal (Foto: uit: 25 jaar Eurovoetbal/ Stichting Eurovoetbal)

Familiefeest zonder hoge hekken

Luinge is nog altijd scheidsrechter in de Eerste Klasse en Hoofdklasse op zaterdag. Ook is de 65-jarige scheidsrechter nog altijd te boeken om wedstrijden van oud-internationals of FC De Rebellen in goede banen te leiden. Bij Eurovoetbal in 2022 zal hij ook niet ontbreken, al is het ditmaal niet om een rol binnen de arbitrage te vervullen.

'Ik hoop echt dat het goed van de grond komt, want dan hebben we vier heerlijke dagen voetbal in Groningen. Destijds kwamen er op de finaledag twaalfduizend mensen naar de Esserberg. Het was een echt familiefeest zonder hoge hekken. Voor mij zal het lekker bijpraten worden met heel veel mensen. Verder hoop ik dat ze leuke clubs vinden die mee willen doen.'

Verjaardag Luinge

Het toernooi staat tijdens Hemelvaartsweekend gepland. Dat betekent automatisch dat Luinge zijn verjaardag niet op Eurovoetbal viert. Tot aan 2012 werd het toernooi rond de Pinksterdagen georganiseerd en was Luinge altijd op één van die dagen jarig. 'Henk Terlingen is daar ooit voor de grap mee begonnen als speaker en Sierd de Vos is daar later mee doorgegaan. Ja, toen was ik jarig tijdens Eurovoetbal. Dat heb ik ook maar zo gelaten', lacht Luinge, die daadwerkelijk altijd op 23 juni jarig is.

Over wie hem moet opvolgen als scheidsrechter in de finale is hij ook duidelijk. 'Dat moet of Jochem Kamphuis of Siemen Mulder worden. Dat zijn twee goede scheidsrechters uit Groningen. Het ene jaar Jochem en het andere jaar Siemen, er meteen maar van uitgaande dat er meerdere edities komen.'

