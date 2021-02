Mysterie rondom ontsnapte ‘Glimmense’ parkiet opgelost

Het was vorige week vrijdagavond toen René Timmer (50) uit Stadskanaal plots een telefoontje kreeg van zijn kapster. ‘Ze zei: René, je moet kijken, op TV Noord! Er is een koningsparkiet gevonden in Glimmen!’ Meteen schakelde Timmer zijn televisie in. ‘Mijn vrouw zei: dat kon hem weleens zijn.’

De deur ging open en prrrt, hij schoot boven mij langs René Timmer - Eigenaar parkiet

Na ruim 35 jaar als parkietenhouder, mag je Timmer ervaren noemen. Vorig jaar mei ging het toch mis. ‘Ik was de nachthokken aan het schoonmaken. De deur ging open en prrrt, hij schoot boven mij langs.’ Eén van Timmers Australische koningsparkieten had zojuist de biezen gepakt. ‘Ik dacht nog, misschien vang ik hem straks wel weer. Maar dus niet, hè. Dus niet.’

Wind mee

Een kleine week zwerft het beestje nog door Timmers achtertuin. ‘Daarna was-ie ineens weg.’ Timmer verklaart: ‘Als ze in een luchtstroom komen, in de hoogte, dan kunnen ze een heel stuk met de wind meegaan.’ En zo kwam het, hoogstwaarschijnlijk, dat inwoners van Glimmen vorig voorjaar ineens een Knoalster koningsparkiet in de bosschages signaleerden.

Helemaal zeker weten we dat alleen nog niet. Daarvoor moet de parkiet eerst gevangen worden, zodat zijn ring kan worden gecheckt. Timmer heeft de papieren. Maar hoe vang je een fitte parkiet?

De parkiet die de gemoederen in Glimmen bezighoudt (Foto: René Timmer)

Lokparkiet

Dat weet Hetty Sinnema van de vogelopvang in Ureterp. ‘Het is een gezonde vogel. Hij vliegt en is doorvoed. Daarbij heeft hij deze ongelooflijk koude week overleefd. Gewoon vangen gaat ons niet eens lukken.’ Sinnema adviseert daarom een lokparkiet in te zetten. Het idee: plaats een vrouwtjesparkiet in een volière in de tuin van een Glimmenaar. Zet daartegenaan een openstaande volière met een lekkere versnapering erin en de ontsnapte mannetjesparkiet vliegt naar binnen.

Een hele operatie, maar de randvoorwaarden zijn in orde. De lokvogel en volières mogen in de tuin bij Glimmenaar Henk Niemeijer. Ook de Dierenambulance Groningen geeft aan te willen assisteren.

Dames blijven binnen

De bal ligt nu bij Timmer, maar die heeft geen haast: ‘Laat hem eerst maar gewoon even vliegen.’ Eén van Timmers parkietendames inzetten om zijn ontsnapte mannetje te verleiden, lijkt hem op dit moment geen goed plan. ‘Mijn vogels zitten allemaal overdekt. Met dit weer zie ik het gebruik van een lokvogel niet zitten. Dan heb ik er straks één weer en is de ander dood.’ Bovendien heeft het vrouwtje - waarmee de ontsnapte parkiet vroeger een koppeltje vormde - allang weer een nieuw mannetje gekregen.

Een vangoperatie zit er dus niet in. Mocht de parkiet opduiken in een schuur of (tuin)huis, dan komt Timmer hem wel graag ‘met spoed’ ophalen. ‘Dan zoek ik wel weer een nieuw vrouwtje voor hem.’

