Lycurgus kan tijdens Pasen toch bekertitel verdedigen

De volleyballers van Amysoft Lycurgus krijgen tijdens Pasen alsnog de kans om de hun titel te verdedigen in het bekertoernooi. Er wordt dan een alternatief toernooi gespeeld. Eerder leek het bekertoernooi niet door te gaan.

De Groningers veroverden een jaar geleden de beker, door Draisma Dynamo uit Apeldoorn in Den Bosch met 3-1 te verslaan. Het was na 2016 de tweede bekerwinst in de historie van de club.

Beste acht van de eredivisie

De opzet is dit jaar anders dan normaal. In het paasweekend strijden de beste acht ploegen van de eredivisie om de beker. De nummer één van de ranglijst speelt in de kwartfinale tegen de nummer acht, de nummer twee tegen de nummer zeven, de nummer drie tegen de nummer zes en de nummer vier tegen de nummer vijf.

Op vrijdag 2 april wordt de kwartfinale gespeeld en een dag later de halve finale. De finale is op tweede paasdag op neutraal terrein. De bekerwinnaar mag zich inschrijven voor Europees volleybal.

Ruimte in speelschema

In oktober vorig jaar werd nog besloten door de volleybalbond Nevobo om het bekertoernooi te schrappen, vanwege de corona pandemie. Maar doordat er vanaf januari slechts een halve competitie wordt gespeeld, is er weer voldoende ruimte gekomen in het speelschema.