Hulpdiensten zoeken tevergeefs naar 'verdwenen schaatser' op Hoornsemeer (update)

Bij de politie kwamen rond 18:00 uur vier meldingen binnen van mensen die iemand hadden zien schaatsen op het meer, zegt politie-woordvoerder Robert-Jan Valkema.

Met behulp van de brandweer en duikers werd met man en macht gezocht. 'Onder meer op de eilandjes', zegt Valkema.

Duikers op het ijs (Foto: Thijs Huisman/112Groningen)

Politie doet oproep

Via twitter deed de politie een oproep: 'We zoeken een persoon die na 18:00 uur al schaatsend op het ijs is gezien. Mist u iemand of bent u de persoon die op het ijs is gezien?'

Valkema: 'Er is bij ons namelijk niemand als vermist opgegeven. Vandaar die oproep. Mis je iemand, meld dat, maar ook als je jezelf in de berichtgeving herkent en je bent die schaatser, meld je dan even bij ons. Dan weten de hulpdiensten waar ze aan toe zijn.'

'Zij heeft de schoenen van iemand zien staan'

Een mevrouw in de buurt is naar buiten gelopen omdat er veel brandweer en politie was. Ze zag aan het eind van de middag, rond 17:00 uur, iemand schaatsen op het Hoornsemeer.

‘Ik kwam net thuis en er werd een pakketje bezorgd', zegt de vrouw. 'Mijn buurvrouw zit nu in de politieauto, zij heeft de schoenen van iemand zien staan.’

Zoekactie gestaakt

Even na negenen werd de zoekactie gestaakt. 'Er wordt in principe morgenochtend niet opnieuw opgestart', zegt woordvoerder Valkema. 'Bij nieuwe info zullen we gaan kijken wat we gaan doen.'

Valkema doet nogmaals een oproep aan degene die rond 17:00/18:00 uur op het Hoornsemeer schaatste om zich te melden. 'Dan kan de politie de zaak afsluiten.'