Stadskanaal over herverdeling gemeentefonds: ‘In de brand steken zo'n voorstel’

De gemeenteraad van Stadskanaal is opnieuw ‘not amused’ over beleidsmatige ontwikkelingen in Den Haag. Nadat de raad voortdurend signalen afgeeft over het gebrek aan geld, komt de herverdeling van het gemeentefonds nog slechter uit.

Het gemeentefonds is het fonds waaruit gemeenten worden gesubsidieerd. Bijna alle gemeenten in onze provincie gaan er financieel op achteruit door een herverdeling, terwijl ze al in het rood staan. Stadskanaal is daarop geen uitzondering.

'Hier kun je niet tegen bezuinigen'

‘Ik zou zeggen: In de brand steken zo’n voorstel’, zegt CDA-raadslid Aike Maarsingh. ‘Hier kun je niet tegen bezuinigen. ‘Er zijn weliswaar lichtpuntjes, er zijn medestrijders zoals de gemeenten Groningen en Emmen die steun hebben toegezegd. Maar om de rest te overtuigen zal altijd moeilijk worden.’

De voltallige raad komt dan ook met een motie met de opdracht richting het college om maximale druk uit te voeren richting de leden van de Tweede Kamer en het demissionaire kabinet om dit voorstel van tafel te vegen. Stadskanaal wil geen pleisters plakken, er moet een nieuw voorstel komen.

Veel bezorgdheid in het Noorden

Wethouder Johan Hamster (ChristenUnie) zegt blij te zijn met de steun van de gemeenteraad en constateert dat er in het Noorden veel bezorgdheid is. ‘Onze commissaris van de koning zei dat het ‘moreel verwerpelijk’ is. Dat zijn hele stevige woorden voor een commissaris, maar hij heeft wel gelijk. We hopen dat het signaal gaat landen.’

