Drugscrimineel kocht gestolen schilderij Van Gogh voor strafvermindering

Een cocaïnebaas die nu in een Nederlandse cel zit, kocht het in maart vorig jaar gestolen doek van Van Gogh dat van het Groninger Museum is. Hij hoopte het doek in te ruilen voor strafvermindering.

Dat werd maandagavond verteld in het RTL-programma Crime Desk. Peter Roy K.(38) uit Amersfoort, die vastzit voor cocaïnesmokkel, kocht het werk uit 1884 voor 400.000 euro. Hij is overigens niet degene die het gestolen heeft.

Eind maart vorig jaar, op de geboortedag van Van Gogh, werd het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar gestolen uit het Singer Museum in Laren. Een dief sloeg met een moker een glazen deur in en vertrok met het werk onder de arm op een scooter. Het Gooise museum had het doek in bruikleen van het Groninger Museum.

'Dat werk hoort hier, niet bij een crimineel thuis'

'Ik vind het walgelijk', zegt Evert van Os, directeur van het Singer Museum over de roof. 'Dat werk hoort hier. Het hoort in een museum aan de muur voor het Nederlandse publiek dat ervan kan genieten. Niet ergens op een zolderkamer bij een crimineel thuis.'

En dat laatste is nu wel het geval. De politie kwam de koper op het spoor na het oprollen van een EncroChat-netwerk. Via dat beveiligde netwerk communiceerden criminelen met elkaar.

Geen reden om het schilderij te vernietigen

Kunstdetective Arthur Brand heeft maandenlang onderhandeld met mensen uit de omgeving van K. Die gesprekken hebben tot nu toe nog niks opgeleverd. Desondanks blijft hij optimistisch over het terughalen van het schilderij. 'Zulke onderhandelingen lopen vaak moeizaam. Mensen in de gevangenis zijn moeilijk te benaderen', zegt Brand.

Hij is niet bang dat het doek wat wordt aangedaan. 'Dit zijn geen domme jongens. Ze hebben geen reden om het schilderij wat aan te doen. Soms zie je weleens dat een schilderij in blinde paniek wordt doorverkocht. Ik hoop dat hij ergens opduikt.'

Hoop houden

Ook Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, hoopt nog altijd vurig dat hij het doek snel weer in zijn museum kan verwelkomen. 'Maar het is eigenlijk net als een voetbalcoach die zijn team in actie ziet: je staat langs de zijlijn en hoopt dat het goedkomt', schetst hij. Dat er wordt onderhandeld om de Van Gogh weer in het museum te krijgen, stemt hem desondanks tevreden. 'Het belangrijkste is dat hiermee nog maar eens wordt bevestigd dat het doek nog bestaat. Ik moet er niet aan denken dat het vernietigd wordt.'

Het Groninger Museum heeft over drie jaar een grote Van Gogh-expositie gepland staan. Blühm hoopt dat het doek dan weer op zijn vertrouwde plek hangt. 'Meer dan hopen op een goede afloop zit er voor mij niet in.'

