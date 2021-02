Knuffelmachine voor troost en een lach

'Iedereen snakt naar een omhelzing of een knuffel in deze rare tijden. Dus ik dacht laat ik een apparaat maken om mensen een hug te geven', zegt kunstenaar Rob Grip.

De 'Omhels mij' is een knuffelmachine, waarmee hij op een veilige en geinige manier mensen troost wil bieden.

Het is een soort robot bestaande uit een olievat, een oude helm, wat pvc-buizen en keukenrollen. In eerste instantie ziet het er misschien niet heel uitnodigend uit, maar de knuffelmachine is een vernuftig apparaat.

Met een pedaal zorg je ervoor dat het apparaat 'armen' om je heen slaan. En door in de handvatten te knijpen geeft de machine je schouderklopjes. 'Het voelt heerlijk', zegt Rob terwijl hij zich laat knuffelen door zijn eigen creatie.

Gerecycled

Het onderstel van de 'Omhels mij' is een oud ziekenhuisbed en het pedaal om de knuffel in gang te zetten komt uit een oude vrachtwagen. Alles aan de knuffelmachine is gerecycled behalve de bouten, moeren én de keukenrollen. 'Na elke knuffel kan je een stukje van de keukenrollen afhalen zodat het hygiënisch en coronaproof is', aldus Rob.

Warmtedeken

Rob is de afgelopen drie weken in de weer geweest met de knuffelmachine in zijn werkplaats aan de Paradijsvogelstraat in Groningen. Het bouwwerk is bijna klaar voor gebruik: 'Ik wil er nog een warmtedeken aan toevoegen zodat het nog knusser aanvoelt. Als het helemaal klaar is dan wil ik er mee op pad. Dan kan ik op afspraak langskomen om mensen op deze manier een knuffel te geven.'

Mechanisch werk

De knuffelmachine is niet het eerste en laatste werk van de kunstenaar. Hij bouwt al jaren bijzondere mechanische installaties en kunstwerken. 'Ik heb al een espresso-maak-fietsmachine en een fiets waarmee je een blender aandrijft gemaakt. Normaal sta ik met dit soort objecten op festivals en dergelijke. Maar omdat dat nu allemaal niet kan ben ik aan de knuffelmachine begonnen.'