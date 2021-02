Schaatsenslijper: 'Gebruikte schaatsen moet je nóóit invetten'

Met lede ogen ziet schaatsenslijper Ellis Been uit Sappemeer aan hoe mensen na een ronde op het ijs hun schaatsen achterin de kofferbak gooien of wegleggen in de schuur.

Ze wil voor eens en voor altijd duidelijkheid scheppen over wat je nou moet doen met je gebruikte schaatsen. 'Vet ze nooit in. Maar droog ze af en leg ze dan in een handdoek op zolder', geeft Been als gouden tip mee.

Blije gezichten

Samen met haar man en zoon beleefde ze een 'topweek' in haar winkel PerfectSkate in Sappemeer. Mensen kwamen af en aan met botte schaatsen die zij onder handen namen.

Anders krijg je roestvorming en kun je volgend seizoen gewoon niet meer schaatsen Ellis Been - schaatsenslijper

'We waren de hele week van 9.00 uur 's ochtends tot 21.00 uur 's avonds open. Iedereen was ook enorm positief. Dan komen ze de winkel binnen en stralen ze gewoon. We hebben het hier ook even niet over corona gehad.'

Goed droog maken

Zo nu en dan hoort ze mensen vertellen dat ze hun oude schaatsen na lange tijd weer uit de schuur hebben gehaald. 'Daar schrik ik enorm van. Het is heel belangrijk dat ze goed droog gemaakt worden. Anders krijg je roestvorming en kun je volgend seizoen gewoon niet meer schaatsen. Daar hebben wij als schaatsenslijpers ontzettend veel werk van.'

'Als je thuiskomt pak je gelijk een theedoek om ze droog te maken', vervolgt Been. 'Dan leg je ze in een handdoek op zolder. Dus niet invetten en in de schuur leggen. Ik weet ook niet wie dat bedacht heeft. Dan krijg je condensvorming onder het vet. Het ijzer wordt warm, koud en dat proces gaat door. Nooit invetten dus.'

Lees ook:

- 'Vermiste' schaatser Hoornsemeer meldt zich bij de politie

- Schaatsen op Diepenring brengt wintersportsfeer in Stad