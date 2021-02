Marjet Woldhuis (100% Groningen) vertrekt tijdelijk uit gemeenteraad

Marjet Woldhuis, de fractievoorzitter van 100% Groningen in de gemeenteraad van Groningen verlaat tijdelijk de politiek. Woldhuis geeft aan medische redenen te hebben, waarvan ze moet herstellen voor ze weer in de raad plaatsneemt.

Woldhuis' zetel wordt ingenomen door Hans Moerkerk, net net als Woldhuis in het verleden raadslid was voor de Stadspartij. Yaneth Menger, die al raadslid is, neemt haar taken als fractievoorzitter over.

Peerd van Ome Loeks

Een plan van Woldhuis en haar partij om het Peerd van Ome Loeks van het stationsgebied naar de Grote Markt te verplaatsen baarde de afgelopen tijd opzien. Het idee redde het niet: andere partijen in de raad zagen niets in het plan.

Woldhuis had meer succes met een mede door haar onderschreven plan om de gezinsverzorger terug te laten keren in Groningen. Samen met GroenLinks, SP en PvdA pleitte Woldhuis daarvoor, 'om voor rust, reinheid en regelmaat te zorgen in gezinnen die het moeilijk hebben.'

Van Stadspartij naar 100% Groningen

Woldhuis is sinds 2014 gemeenteraadslid, toen namens de Stadspartij. In 2016 heeft ze zich van die partij afgescheiden. Daarna richtte ze haar eigen partij 100% Groningen op. Sindsdien voert de partij oppositie, sinds 2019 met twee zetels in de 45 leden tellende gemeenteraad.