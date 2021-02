Huurcontract zwemschool Parc Emslandermeer ontbonden: ‘Teleurstelling en boosheid'

Toch bekijkt de zwemschool nog of ze ook na 1 mei gewoon in Parc Emslandermeer zwemlessen kan geven door in hoger beroep te gaan. Daarnaast volgt er nog een gesprek met de gemeente en de eigenaren van het zwembad.

'Hevige teleurstelling en boosheid'

Zwemschoolhoudster Henny de Groot is teleurgesteld dat de rechter de overeenkomst per 1 mei ontbindt. ‘Mijn gevoelens gaan alle kanten op: hevige teleurstelling en boosheid. Maar ik moet mij zelf even bij elkaar rapen en goed nadenken over wat nu goed is om te doen’, laat ze in een eerste reactie weten.

De Groot ging ervan uit dat ze nog vijf jaar het zwembad mocht runnen in Vlagtwedde, omdat volgens haar de overheid heeft geparticipeerd in het bad. Het zou dan onder andere gaan om een bijdrage van veertigduizend euro die de gemeente Vlagtwedde heeft gedaan. In het contract staat dat de overeenkomst bij overheidsparticipatie niet ontbonden mag worden.

Volgens de eigenaren van het bad, Stichting Belangen eigenaars Parc Emslandermeer (SBPE), is er geen sprake van overheidsparticipatie. De rechter gaat daar dus in mee.

Al een aantal jaren onduidelijkheid

Al een aantal jaren is er veel onduidelijkheid over de toekomst van zwembad Parc Emslandermeer. Het zou voor de eigenaren niet rendabel zijn om het open te houden. Ze hebben het daarom te koop aangeboden aan de gemeente Westerwolde, maar die heeft daar nog geen beslissing over genomen.

Ook heeft de SBPE meermaals gedreigd met de sloop van het gebouw met zwembad. Dat was tegen het zere been van zo’n achttienhonderd omwonenden en belanghebbenden.

De sloopdreiging lijkt nu overigens naar de achtergrond te zijn verdwenen. Erry Stoové van de stichting laat weten: ‘We gaan eerst in gesprek met de gemeente. Als dat gesprek niet tot iets leidt, dan moeten we de sloopplannen weer activeren.’

Aankomende maandag om tafel

Aankomende maandag hebben de gemeente Westerwolde, eigenaar SBPE en de zwemschool een gesprek. ‘Ik vind het belangrijk om even samen om tafel te zitten en naar het vonnis te kijken’, zegt wethouder Giny Luth.

‘We kijken dan wat het vonnis betekent, hoe de partijen hierin staan en hoe we het praktisch gaan doen.’

Nog steeds 'positieve grondhouding'

Opnieuw benadrukt ze dat de gemeente nog steeds ‘met een positieve grondhouding’ kijkt naar de koop van Parc Emslandermeer. Ze hoop volgende week ook te praten met het gemeentebestuur over het vervolg daarvan. ‘Het is dan aan de raad om te bepalen wanneer zij er over spreken’, aldus Luth.

De Groot beraadt zich ondertussen op een hoger beroep, maar wacht het gesprek van aankomende maandag nog wel af. Ook kijkt ze ondertussen waar de zwemlessen in het uiterste geval na 1 mei kunnen plaatsvinden. ‘Daar zie ik goede alternatieven voor’, stelt ze.

