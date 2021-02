Afgebrande boerderij Oudeschans wordt herbouwd: 'Een hele uitdaging, maar die gaan we aan'

Het gezin herinnert zich de bewuste dag nog goed: 11 december 2020 rond vijf uur 's ochtends. 'Ik werd wakker van een geluid', vertelt Elles. 'Ik dacht eerst dat het harde regen was of een steenmarter die ruzie zat te maken met een kat'.

Levenswerk in een paar minuten verwoest

Maar wanneer haar man Bert naar buiten loopt, krijgt hij de schrik van zijn leven. 'Ik zag de gloed al van het dak komen', zegt hij. Snel maken Elles en Bert hun dochter wakker en spoeden zich naar buiten.

Al kijkend naar de boerderij zien ze het dak instorten. Jarenlang is Bert bezig geweest om zijn 'kindje' op te knappen. Hij ziet het in een paar seconden verwoest worden.

We gingen met Elles en Bert Dost terug naar de restanten van de boerderij en spraken ook over herbouwplannen:

Al snel wordt duidelijk dat er weinig te redden valt aan de boerderij. Het gezin gaat dan naar de buren waar ze worden opgevangen. 'Het was gewoon te triest om te zien', zegt Bert. 'Je hele levenswerk gaat in luttele seconden in rook op.'

Uiteindelijk blijft alleen een deel van het voorhuis bespaard.

Dorpsbewoners stonden te huilen bij de brand Elles Dost

De brand voelde als een kaalslag voor het dorp. 'Dorpsbewoners stonden te huilen bij de brand', vertelt Elles. De boerderij was namelijk ook een klein beetje van de inwoners van Oudeschans.

Er werden regelmatig borrels georganiseerd voor buurtbewoners uit Oudeschans en ook vond de dorpsbarbecue plaats op de boerderij.

Het gezin woont weer in Oudeschans

Nadat het gezin tijdelijk elders heeft gewoond is het nu weer in Oudeschans. Weliswaar op een andere locatie, maar het doet ze goed. Langzamerhand kijken Bert en Elles weer naar de toekomst. Duidelijk is dat ze de boerderij willen herbouwen.

Daarvoor willen ze zoveel mogelijk historisch materiaal gebruiken, bijvoorbeeld gebruikte dakpannen van een andere boerderij. 'We vinden namelijk dat we ook recht moeten doen aan de historie van het pand', zegt Elles. Het deel van het voorhuis wat bespaard is gebleven zal hoog waarschijnlijk blijven staan.

Als alles volgens planning verloopt dan kan het echtpaar in 2023 weer van de boerderij genieten.

Lees ook:

- Monumentale boerderij in Oudeschans door brand verwoest